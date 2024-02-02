كونغو الديمقراطية تتجاوز غينيا وتتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب كونغو الديمقراطية إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.
وأحرز منتخب غينيا هدف التقدم خلال الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب محمد بايو في الدقيقة 20 قبل أن يعود منتخب الكونغو الديمقراطية في النتيجة عن طريق قائده شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27.
واستطاع منتخب كونغو الديمقراطية مع بداية الشوط الثاني إضافة هدفه الثاني في الدقيقة 65 على إثر ضربة جزاء نفذها اللاعب يوهان ويسا بنجاح قبل أن يضيف أرتور ماسوكو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 82.
وسيواجه منتخب كونغو الديمقراطية في المقابلة الثانية من الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة غد السبت التي ستجمع منتخبي كوت ديفوار صاحب الأرض ومالي.
ويعتبر منتخب كونغو الديمقراطية ثاني المتأهلين إلى الدور نصف النهائي حيث كان منتخب نيجيريا السباق لحجز تذكرة المربع الذهبي في وقت سابق من اليوم إثر فوزه على نظيره الأنغولي بهدف نظيف. (النهاية)
م ر / ر ج
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