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كونغو الديمقراطية تتجاوز غينيا وتتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب كونغو الديمقراطية إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.
وأحرز منتخب غينيا هدف التقدم خلال الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب محمد بايو في الدقيقة 20 قبل أن يعود منتخب الكونغو الديمقراطية في النتيجة عن طريق قائده شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27.
واستطاع منتخب كونغو الديمقراطية مع بداية الشوط الثاني إضافة هدفه الثاني في الدقيقة 65 على إثر ضربة جزاء نفذها اللاعب يوهان ويسا بنجاح قبل أن يضيف أرتور ماسوكو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 82.
وسيواجه منتخب كونغو الديمقراطية في المقابلة الثانية من الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة غد السبت التي ستجمع منتخبي كوت ديفوار صاحب الأرض ومالي.
ويعتبر منتخب كونغو الديمقراطية ثاني المتأهلين إلى الدور نصف النهائي حيث كان منتخب نيجيريا السباق لحجز تذكرة المربع الذهبي في وقت سابق من اليوم إثر فوزه على نظيره الأنغولي بهدف نظيف. (النهاية)

م ر / ر ج



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