أكثر من 5ر3 مليون زائر لمعرض القاهرة للكتاب خلال تسعة أيام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 2 (كونا) -- كشفت وزارة الثقافة المصرية اليوم الجمعة عن ان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 حقق رقمين قياسيين جديدين بأكثر من 5ر3 مليون زائر خلال تسعة أيام وقرابة 700 ألف زائر في اليوم التاسع للمعرض.
وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم "وجبة ثقافية متنوعة" جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة.
وأضافت الكيلاني "نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي ونأمل أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه والذي بلغ 7ر3 مليون زائر".
من جهته قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة الدكتور أحمد بهي الدين "ان معرض الكتاب شهد إقبالا جماهيريا منقطع النظير ونجاحا يضاف إلى مسيرة المعرض الناجحة طوال سنواته الماضية".
وأشار بهي الدين الى أن جمهور المعرض أثبت أن الثقافة أولوية وهو ما انعكس في الإقبال الكبير ليس فقط على اقتناء الكتب ولكن على البرنامج الثقافي الغني متعدد المحاور والموضوعات والذي استضاف نخبة من رموز الأدب والثقافة من مصر والعالم.
وانطلقت فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير الماضي وستتواصل حتى 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة".
وتشارك دولة الكويت في فعاليات المعرض بأجنحة مميزة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية بالاضافة الى عدد كبير من دور النشر. (النهاية)
ا س م / ر ج
MENAFN02022024000071011013ID1107804141
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.