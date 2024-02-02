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أكثر من 5ر3 مليون زائر لمعرض القاهرة للكتاب خلال تسعة أيام

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 2 (كونا) -- كشفت وزارة الثقافة المصرية اليوم الجمعة عن ان معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55 حقق رقمين قياسيين جديدين بأكثر من 5ر3 مليون زائر خلال تسعة أيام وقرابة 700 ألف زائر في اليوم التاسع للمعرض.
وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان أن المعرض تفرد هذا العام بالعديد من المشاهد الاستثنائية واستطاع تقديم "وجبة ثقافية متنوعة" جمعت بين الثقافة والفن والأدب والشعر وغيرها من دروب الثقافة المتنوعة.
وأضافت الكيلاني "نراهن على وعي الجمهور وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث السنوي الاستثنائي ونأمل أن يختتم المعرض بعدد زوار يفوق العام الماضي بجميع أيامه والذي بلغ 7ر3 مليون زائر".
من جهته قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة الدكتور أحمد بهي الدين "ان معرض الكتاب شهد إقبالا جماهيريا منقطع النظير ونجاحا يضاف إلى مسيرة المعرض الناجحة طوال سنواته الماضية".
وأشار بهي الدين الى أن جمهور المعرض أثبت أن الثقافة أولوية وهو ما انعكس في الإقبال الكبير ليس فقط على اقتناء الكتب ولكن على البرنامج الثقافي الغني متعدد المحاور والموضوعات والذي استضاف نخبة من رموز الأدب والثقافة من مصر والعالم.
وانطلقت فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير الماضي وستتواصل حتى 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة".
وتشارك دولة الكويت في فعاليات المعرض بأجنحة مميزة لوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز البحوث والدراسات الكويتية بالاضافة الى عدد كبير من دور النشر. (النهاية)

ا س م / ر ج



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