العراق يعتبر القصف الامريكي لأراضيه خرقا للسيادة ويحذر من عواقبه

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 2 - 2 (كونا) -- اعتبر العراق اليوم الجمعة أن القصف الامريكي الذي استهدف مواقع في غرب العراق يشكل خرقا للسيادة العراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان "ان مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض لضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الذي يسعى العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".
ورأى رسول "ان هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة الى ما لا تحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".
ولم يكشف رسول عن حجم الخسائر وطبيعة الاهداف التي طالها القصف الامريكي اليوم.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أعلنت في وقت سابق اليوم أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. (النهاية)
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