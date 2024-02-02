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العراق يعتبر القصف الامريكي لأراضيه خرقا للسيادة ويحذر من عواقبه

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 2 - 2 (كونا) -- اعتبر العراق اليوم الجمعة أن القصف الامريكي الذي استهدف مواقع في غرب العراق يشكل خرقا للسيادة العراقية.
وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان "ان مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض لضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الامريكية في الوقت الذي يسعى العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".
ورأى رسول "ان هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية وتهديدا يجر العراق والمنطقة الى ما لا تحمد عقباه ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".
ولم يكشف رسول عن حجم الخسائر وطبيعة الاهداف التي طالها القصف الامريكي اليوم.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أعلنت في وقت سابق اليوم أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. (النهاية)

ع ح ه / ر ج



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