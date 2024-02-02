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وزير الدفاع الامريكي: الغارات في سوريا والعراق هي بداية ردنا ولن نتسامح مع الهجمات ضد قواتنا

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان الغارات الجوية التي نفذت في العراق وسوريا في وقت سابق اليوم الجمعة هي "بداية" الرد الامريكي على الهجوم الذي ادى الى مقتل جنود امريكيين في شمال شرق الاردن الاسبوع الماضي.
وأكد اوستن في بيان "اننا لن نتسامح مع الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في المنطقة".
واضاف انه "بناء على توجيهات الرئيس (جو) بايدن شنت القوات العسكرية الأمريكية اليوم ضربات على سبع منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية".
واوضح ان "الرئيس الامريكي أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له حيال هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف".
وشدد اوستن مجددا على ان بلاده "لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر لكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد اعلنت أنها شنت اليوم الجمعة عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق في رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. (النهاية)

ا م م / ر ج



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