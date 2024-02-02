وزير الدفاع الامريكي: الغارات في سوريا والعراق هي بداية ردنا ولن نتسامح مع الهجمات ضد قواتنا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن ان الغارات الجوية التي نفذت في العراق وسوريا في وقت سابق اليوم الجمعة هي "بداية" الرد الامريكي على الهجوم الذي ادى الى مقتل جنود امريكيين في شمال شرق الاردن الاسبوع الماضي.
وأكد اوستن في بيان "اننا لن نتسامح مع الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في المنطقة".
واضاف انه "بناء على توجيهات الرئيس (جو) بايدن شنت القوات العسكرية الأمريكية اليوم ضربات على سبع منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية".
واوضح ان "الرئيس الامريكي أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له حيال هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف".
وشدد اوستن مجددا على ان بلاده "لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر لكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد اعلنت أنها شنت اليوم الجمعة عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق في رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين. (النهاية)
ا م م / ر ج
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