موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135322 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في القطاع أسفرت عن سقوط 112 شهيدا و148 مصابا وتضيف أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 119 يوما على القطاع ارتفعت بذلك إلى 27131 شهيدا و66287 مصابا.
3135364 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
3135329 الكويت - هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تذكر أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حريق ضخم نجم عن انفجار غاز في العاصمة الكينية (نيروبي).
3135323 إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل 24 مسلحا على الأقل خلال "عمليات تطهير" نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان على مدى الأيام الثلاثة الماضية. (النهاية)
ر ج
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