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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3135322 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة جديدة ضد العائلات الفلسطينية في القطاع أسفرت عن سقوط 112 شهيدا و148 مصابا وتضيف أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل منذ 119 يوما على القطاع ارتفعت بذلك إلى 27131 شهيدا و66287 مصابا.
3135364 واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) تعلن أنها شنت عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
3135329 الكويت - هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تذكر أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حريق ضخم نجم عن انفجار غاز في العاصمة الكينية (نيروبي).
3135323 إسلام أباد - الجيش الباكستاني يعلن قتل 24 مسلحا على الأقل خلال "عمليات تطهير" نفذتها قوات الأمن في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان على مدى الأيام الثلاثة الماضية. (النهاية)

ر ج



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