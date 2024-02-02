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أنغام تلتقى جمهورها فى مهرجان فبراير بالكويت الخميس المقبل

2/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى النجمة أنغام يوم الخميس المقبل حفلا غنائيا بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير، الذى يقام كل عام بالكويت ويشارك معها فى الحفل المطرب اليمنى فؤاد عبد الواحد.

وتقدم المطربة أنغام فى الحفل عدداً من أغانيها االتى تألقت بها فى مشوارها منها "يا ريتك فاهمنى و سيدى وصالك واساميك الكثيرة وعمرى معاك واحلام بريئة ونفسى احبك و مابتتعلمش ومهزومة وكل ما نقرب وعمرى معاك وبتحبها ولا وشنطة سفر" وغيرها من الاغانى التى يعشق سماعها جمهورها فى كل أنحاء الوطن العربى.

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واشتهرت المطربة أنغام خلال مسيرتها بأغانيها المميزة، التى شكلت لها قاعدة جماهيرية كبيرة تزداد يوما بعد يوم، حتى توجت على عرش الأغنية الرومانسية من التسعينات وحتى الآن.

جدير بالذكر أن أنغام ولدت فى مدينة الإسكندرية لعائلة فنية والدها الموسيقار "محمد على سليمان" وعمها الفنان عماد عبد الحليم، وتعد من أكثر المطربات المصريات نجاحا فى العشرين عاما الأخيرة، كما أن ألبوماتها ضمن الأعلى مبيعاً.







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