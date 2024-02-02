أنغام تلتقى جمهورها فى مهرجان فبراير بالكويت الخميس المقبل

(MENAFN
- Youm7) تحيى النجمة أنغام يوم الخميس المقبل حفلا غنائيا بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير، الذى يقام كل عام بالكويت ويشارك معها فى الحفل المطرب اليمنى فؤاد عبد الواحد.
وتقدم المطربة أنغام فى الحفل عدداً من أغانيها االتى تألقت بها فى مشوارها منها "يا ريتك فاهمنى و سيدى وصالك واساميك الكثيرة وعمرى معاك واحلام بريئة ونفسى احبك و مابتتعلمش ومهزومة وكل ما نقرب وعمرى معاك وبتحبها ولا وشنطة سفر" وغيرها من الاغانى التى يعشق سماعها جمهورها فى كل أنحاء الوطن العربى.
واشتهرت المطربة أنغام خلال مسيرتها بأغانيها المميزة، التى شكلت لها قاعدة جماهيرية كبيرة تزداد يوما بعد يوم، حتى توجت على عرش الأغنية الرومانسية من التسعينات وحتى الآن.
جدير بالذكر أن أنغام ولدت فى مدينة الإسكندرية لعائلة فنية والدها الموسيقار "محمد على سليمان" وعمها الفنان عماد عبد الحليم، وتعد من أكثر المطربات المصريات نجاحا فى العشرين عاما الأخيرة، كما أن ألبوماتها ضمن الأعلى مبيعاً.
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