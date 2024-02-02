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ناصيف زيتون يحيى حفلاً غنائياً فى قطر اليوم

2/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى المطرب السورى ناصيف زيتون
حفلاً غنائياً فى دولة قطر، اليوم السبت، ويقدم خلاله مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكان المطرب السورى ناصيف زيتون قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "خط أحمر" عبر يوتيوب، وهى أول تجاربه للغناء باللهجة المصرية، ومن خلال تصوير الأغنية تغزل "زيتون" فى مصر وشعبها، واعتمد على عرض أشهر المعالم المصرية خلال الكليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وطرح ناصيف زيتون من قبلها أغنية "أنت وأنا" من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى، وسبقها أغنية "كذبة ورا كذبة" وتخطت ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ويحرص ناصيف زيتون على طرح أغنية كل فترة قريبة، فطرح كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان أثناء انفجار مرفأ بيروت، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة فى مواجهة المرض والشفاء منه.







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