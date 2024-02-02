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مسرحية موعد على العشاء على مسرح نهاد صليحة الجمعة المقبل

2/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح نهاد صليحة ، التابع لأكاديمية الفنون، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساءً من تأليف وإخراج أحمد خالد.



تدور فكرة عرض "موعد على العشاء" حول سوء الاختيار، فكيف يكون الإنسان عندما يُترك لنفسه ويجد أمامه الاختيار، فقد يسىء ذلك الاختيار بعكس ما كان يتوقع، وتترتب على ذلك أحداثا متتالية تؤثر عليه.



موعد مع العشاء بطولة مريم شوقى، أحمد جمال، مروة على، سارة مدكور، أحمد خالد ، نادر رمضان ، نورا دسوقي ، لؤي هنداوي ، جاسر مصطفي ، مي فاروق ، موسيقي آلاء شوقي ، سينوغرافيا محمد عبد العزيز ، تأليف وإخراج أحمد خالد.



يذكر أن عرض "موعد مع العشاء" تم عرضه من قبل على مسرح نهاد صليحة والذى يديره الفنان محمود فؤاد صدقى، خلال شهر يناير الماضى، وحقق العرض نجاحاً جماهرياً كبيراً فى الليلة الأولى من عرضه.












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