مسرحية موعد على العشاء على مسرح نهاد صليحة الجمعة المقبل

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- Youm7) تعرض مسرحية "موعد على العشاء" على مسرح نهاد صليحة ، التابع لأكاديمية الفنون، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 فبراير الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساءً من تأليف وإخراج أحمد خالد.
تدور فكرة عرض "موعد على العشاء" حول سوء الاختيار، فكيف يكون الإنسان عندما يُترك لنفسه ويجد أمامه الاختيار، فقد يسىء ذلك الاختيار بعكس ما كان يتوقع، وتترتب على ذلك أحداثا متتالية تؤثر عليه.
موعد مع العشاء بطولة مريم شوقى، أحمد جمال، مروة على، سارة مدكور، أحمد خالد ، نادر رمضان ، نورا دسوقي ، لؤي هنداوي ، جاسر مصطفي ، مي فاروق ، موسيقي آلاء شوقي ، سينوغرافيا محمد عبد العزيز ، تأليف وإخراج أحمد خالد.
يذكر أن عرض "موعد مع العشاء" تم عرضه من قبل على مسرح نهاد صليحة والذى يديره الفنان محمود فؤاد صدقى، خلال شهر يناير الماضى، وحقق العرض نجاحاً جماهرياً كبيراً فى الليلة الأولى من عرضه.
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