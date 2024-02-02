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حمزة نمرة يحيى أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير رايق فى مصر

2/2/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى الفنان حمزة نمرة أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير "رايق" فى مصر، والذى حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه، وذلك على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.



قدم حمزة، مؤخرا، عدة حفلات عالمية احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "رايق"، وبدأ نمرة رحلته الجماهيرية من العاصمة الأمريكية واشنطن فى سبتمبر الماضى، وانتقل بعدها بإطلالة غنائية فى مدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية وصولا بحفل فى ولاية شيكاغو.



وقد تعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.












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