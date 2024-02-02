حمزة نمرة يحيى أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير رايق فى مصر

(MENAFN
- Youm7) يحيى الفنان حمزة نمرة أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير "رايق" فى مصر، والذى حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه، وذلك على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.
قدم حمزة، مؤخرا، عدة حفلات عالمية احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "رايق"، وبدأ نمرة رحلته الجماهيرية من العاصمة الأمريكية واشنطن فى سبتمبر الماضى، وانتقل بعدها بإطلالة غنائية فى مدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية وصولا بحفل فى ولاية شيكاغو.
وقد تعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.
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