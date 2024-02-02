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الليثى وعمر كمال فى ديو جديد بعنوان قصف جبهة.. بعد أخوك يشرف بلد

2/2/2024 11:22:19 PM
(MENAFN- Youm7) انتهى المطربان عمر كمال ومحمود الليثى من تسجيل ديو جديد يجمعهما بعنوان "قصف جبهة"، وذلك بعدما تشاركا فى أغنية "أخوك يشرف بلد"، من فيلم "حمص وحلاوة"
من بطولة حجاج عبد العظيم واجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى.

كانت آخر أعمال المطرب
محمود الليثى
أغنية "الجدع" على موقع "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير.

جدير بالذكر أن عمر كمال شارك خلال العام الماضى بإحياء حفلة بمهرجان العلمين الجديدة، وأعرب وقتها عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور حول حفله في مدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين.







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