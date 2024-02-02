عشان حلاوة البدايات تستمر.. قواعد إتيكيت مهمة في الارتباط العاطفي

(MENAFN
- Youm7) دائمًا ما تكون بدايات كل العلاقات العاطفية وردية ومفعمة بالاهتمام والرومانسية بغض النظر عن جدية أطراف العلاقة، وكثيرًا ما يخدع هذا الاهتمام الفتاة ويجعلها غير قادرة على الحكم على مدى جدية الشاب في العلاقة، إلا أن خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية هالة العزب، تقول لـ"اليوم السابع": "هناك بعض العلامات التي تؤكد للفتاة التي يعرفها الشاب أن هذا الشخص حقاً ينوي الارتباط ويسعي جاهداً لتطوير علاقتك به لتكون خطبة وبعدها الزواج، فإذا رايت منه هذه الأفعال فتأكدي بأنه ينوي الارتباط بك، كما هناك بعض القواعد التي ينص عليها الإتيكيت تساعد في التعامل بشكل جيد في جدية العلاقة".
لا تنخدعي بالاهتمام
وأضافت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية:" عليك أن تتحلى بالذكاء وتكوني لماحة وتلاحظي هل يتحدث بقدر مقدرته المادية أم يرسم أحلام على الرمال ليلعب بمخيلتك فقط، أيضًا يفضل أن تضعي في اعتبارك أن الاهتمام ليس بالضروري أن يعقبه ارتباط، لا داعي للمفاجأة فالشباب غير الجيدين يوقعون فريستهم بالاهتمام المستمر والزائد، اذن الاهتمام يعمم على كل البادئين في ارتباط وهمي أم حقيقي، فانتبهي حتى يتضح لك الضوء الأخضر".
علاقة معلنة
وتابعت:" احرصي على ان تكون العلاقة معلنة، عدم انكار علاقتكما امام أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، لذا يفضل أن يقوم بإتيكيت التعارف كامل على انك خطيبته المستقبلية، أيضًا يمكن أن تلاحظي هل يخاف عليك ويخشى عليك
من أي أذى أم لا يبالي".
عدم المبالغة
وتقول:" الشاب الحقيقي في العلاقة الحقيقية يقوم
بتسمية العلاقة بمسمياتها الحقيقية، أيضًا، تأكدي أن الشخص الذي لم يبادر بأي خطوة مبالغ فيها تجاهك و يقوم بتسميتك زوجته أو ام اولاده أو انكم بمجرد تعاهدكم على الزواج انك في حكم زوجته فكل هذه الأمور يجب أن تزيد الشك داخلك
وأن هذا الشخص ينوي التلاعب بك ولن يكمل هذا الارتباط فلا تقتربي أكثر وحاولي انهاء هذه العلاقة فورا،فالأشخاص الذين ينووا الارتباط يكونوا أكثر جديه و أكثر حرصاً على من ستكون زوجة المستقبل".
وتقول:" احذري من حكي المشاكل التي تخص عائلتك إن وجدت، أيضًا لا تجعليه يشعر أنه طوق النجاة لكِ، لكن تعاملي معه بطريقة جيدة، أيضًا في حالة الخروج سويًا لتناول العشاء فمن الذوق ان يقوم الرجل بدفع الشيك بدون الطلب منه، أيضًا عند الجلوس في مكان عام لابد أن يكون هناك مساحة بينكما".
إتيكيت البدايات
شاب وفتاة في بداية العلاقة
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