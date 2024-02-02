عشان حلاوة البدايات تستمر.. قواعد إتيكيت مهمة في الارتباط العاطفي

MENAFN - Youm7) دائمًا ما تكون بدايات كل العلاقات العاطفية وردية ومفعمة بالاهتمام والرومانسية بغض النظر عن جدية أطراف العلاقة، وكثيرًا ما يخدع هذا الاهتمام الفتاة ويجعلها غير قادرة على الحكم على مدى جدية الشاب في العلاقة، إلا أن خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية هالة العزب، تقول لـ"اليوم السابع": "هناك بعض العلامات التي تؤكد للفتاة التي يعرفها الشاب أن هذا الشخص حقاً ينوي الارتباط ويسعي جاهداً لتطوير علاقتك به لتكون خطبة وبعدها الزواج، فإذا رايت منه هذه الأفعال فتأكدي بأنه ينوي الارتباط بك، كما هناك بعض القواعد التي ينص عليها الإتيكيت تساعد في التعامل بشكل جيد في جدية العلاقة".

لا تنخدعي بالاهتمام

وأضافت خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية:" عليك أن تتحلى بالذكاء وتكوني لماحة وتلاحظي هل يتحدث بقدر مقدرته المادية أم يرسم أحلام على الرمال ليلعب بمخيلتك فقط، أيضًا يفضل أن تضعي في اعتبارك أن الاهتمام ليس بالضروري أن يعقبه ارتباط، لا داعي للمفاجأة فالشباب غير الجيدين يوقعون فريستهم بالاهتمام المستمر والزائد، اذن الاهتمام يعمم على كل البادئين في ارتباط وهمي أم حقيقي، فانتبهي حتى يتضح لك الضوء الأخضر".

علاقة معلنة

وتابعت:" احرصي على ان تكون العلاقة معلنة، عدم انكار علاقتكما امام أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء، لذا يفضل أن يقوم بإتيكيت التعارف كامل على انك خطيبته المستقبلية، أيضًا يمكن أن تلاحظي هل يخاف عليك ويخشى عليك

من أي أذى أم لا يبالي".

عدم المبالغة

وتقول:" الشاب الحقيقي في العلاقة الحقيقية يقوم

بتسمية العلاقة بمسمياتها الحقيقية، أيضًا، تأكدي أن الشخص الذي لم يبادر بأي خطوة مبالغ فيها تجاهك و يقوم بتسميتك زوجته أو ام اولاده أو انكم بمجرد تعاهدكم على الزواج انك في حكم زوجته فكل هذه الأمور يجب أن تزيد الشك داخلك

وأن هذا الشخص ينوي التلاعب بك ولن يكمل هذا الارتباط فلا تقتربي أكثر وحاولي انهاء هذه العلاقة فورا،فالأشخاص الذين ينووا الارتباط يكونوا أكثر جديه و أكثر حرصاً على من ستكون زوجة المستقبل".

وتقول:" احذري من حكي المشاكل التي تخص عائلتك إن وجدت، أيضًا لا تجعليه يشعر أنه طوق النجاة لكِ، لكن تعاملي معه بطريقة جيدة، أيضًا في حالة الخروج سويًا لتناول العشاء فمن الذوق ان يقوم الرجل بدفع الشيك بدون الطلب منه، أيضًا عند الجلوس في مكان عام لابد أن يكون هناك مساحة بينكما".

إتيكيت البداياتشاب وفتاة في بداية العلاقة



