وصفات طبيعية للمسام الواسعة.. خلي بشرتك حرير بخطوات بسيطة

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- Youm7) تبدو المسام الواسعة مثل الحفر الصغيرة على الوجه، وتحرمنا الحصول على مكياج مثالي كما تسبب مظهرًا مزعجًا وقد يعود سبب انتشارها على الوجه لعدة أسباب من عوامل وراثية أو سوء العناية بالبشرة والإجهاد والتقدم في العمر، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن اتباع وصفات طبيعية للمسام الواسعة والتي تعتمد على عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية للمسام الواسعة
وصفة جل الصبار للمسام الواسعة
ينصح بإضافة القليل من جل الصبار على المسام مع التدليك لعدة دقائق وترك الجل على البشرة لمدة تصل إلى 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مع تطبيق الوصفة بشكل يومى حتى يقلص حجم المسام.
التخلص من المسام الواسعة
وصفة خل التفاح للمسام الواسعة
يجب تحضير 1 ملعقة كبيرة من خل التفا ، مع 1 ملعقة كبيرة من الماء وكرة قطن ثم تخفيف خل التفاح بالماء، وغمس كرة القطن في الخليط ووضعه على الوجه والانتظار حتى يجف مع تكرار الوصفة بشكل يومى واستخدمها كتونر للحصول على نتيجة إيجابية.
طرق التخلص من المسام المفتوحة
وصفة صودا الخبز للمسام الواسعة
ينصح بتحضير 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز، مع 2 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ، ثم خلط المزيج لعمل عجينة ووضعها على المسام مع التدليك بلطف بحركات دائرية وذلك لمدة 30 ثانية ثم غسل الوجه بالماء البارد، مع تكرار الوصفة كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
وصفات طبيعية للمسام الواسعة وصفة الموز للمسام الواسعة
يجب تحضير قشر موز، ثم استخدام الجزء الداخلى من القشر لمسح مكان المسام بلطف ثم الانتظار لمدة تتراوح مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.
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