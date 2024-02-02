5 حلول لتجعل أريكتك أكثر راحة.. من اختيار القماش للوسائد

(MENAFN
- Youm7) الأريكة من
قطع الأثاث المهم وجودها في المنزل، فهى تستعمل للجلوس عليها لمشاهدة الأفلام، أو بدء حديث هام مع العائلة، أو لقيلولة سريعة، وأهم ما يميز الأريكة هو منح أصحابها الراحة والاسترخاء أثناء الجلوس عليها، دون الشعور بألم أو عدم راحة، وحسب ما نشره موقع wayfair توجد 5 نصائح لجعل أريكتك مريحة وهي:
أريكة متساوية
الأريكة غير متساوية الأرجل أو المرتبة تضيف التذبذب وعدم الشعور بالراحة لأصحابها، فالتأكد من سلامة أرجلها وتنجيدها جيدا يضمن راحتك بالتأكيد.
أريكة متساوية
أريكة مرتبة
الأريكة جيدة الأرجل والهيكل، ولكن لا تحظى بتنجيد جيد،
يوجد حل بسيط لهذا الأمر هو وضع الأغطية المنزلقة عليها مع تثبيتها في اطار الأريكة، فهذا الحل يجعل الأريكة آمنة تمنح الراحة بدلا من الألم عند الجلوس عليها.
أريكة مريحة
قماش الأريكة
لون ونوع قماش الأريكية من أبرز النقاط التي تضيف للأريكية الراحة، وأن تكون أيضا سهلة التنظيف عند تعرضها للأوساخ، ومن أكثر الأقمشة الملائمة للأريكية هي الجلود أو الكتان أو القطيفة وهم مختلفون في المميزات، ولكن وفقا لكيفية استعمال أريكيتك يكون الاختيار
الكتان
يتميز بالقوة والمتانة لأنه يحتوي على أقوى
الألياف الطبيعية، كما له القدرة الكبيرة على امتصاص الماء،
ويتميز بإضافة اللمعان، وهو من الأقمشة التي تمنح الدفء، والتنظيف بسهولة.
القطيفة
يتميز القطيفة بالنعومة في الملامس، وإضافة الأناقة للأريكة والتميز لقطع الأثاث، ولكن مع تميز مظهره إلا أن يفقد هذا المظهر من كثرة الجلوس عليه او تنظيفه لمرات.
الجلود
من الأقمشة الفاخرة التي تضيف المظهر الكلاسيكي المتميز للأثاث ولكن مع كثرة الاستعمال يصعب تنظيفه.
قماش الأريكة جلد
إضافة وسائد
لدعم الأريكة وجعلها مريحة أكثر قم بوضع وسائد قطنية أو اسفنجية أو التي تفضلها بما يتناسب مع
مساحتها ويحقق الراحة، وستجعلك تستلقي عليها ولا تشعر بألم.
إضافة وسائد
تغيير الوسائد
من الاستعمال الكثير للوسائد يحدث لها تمدد، وتجعل جلوسك على الأريكة غير مريح، لذلك عليك إعادة تدويرها وجعلها جديدة من جديد، ومن ذلك تحظى بأريكة مريحة.
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