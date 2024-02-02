5 حلول لتجعل أريكتك أكثر راحة.. من اختيار القماش للوسائد

MENAFN - Youm7) الأريكة منقطع الأثاث المهم وجودها في المنزل، فهى تستعمل للجلوس عليها لمشاهدة الأفلام، أو بدء حديث هام مع العائلة، أو لقيلولة سريعة، وأهم ما يميز الأريكة هو منح أصحابها الراحة والاسترخاء أثناء الجلوس عليها، دون الشعور بألم أو عدم راحة، وحسب ما نشره موقع wayfair توجد 5 نصائح لجعل أريكتك مريحة وهي:





أريكة متساوية

الأريكة غير متساوية الأرجل أو المرتبة تضيف التذبذب وعدم الشعور بالراحة لأصحابها، فالتأكد من سلامة أرجلها وتنجيدها جيدا يضمن راحتك بالتأكيد.

أريكة متساوية





أريكة مرتبة

الأريكة جيدة الأرجل والهيكل، ولكن لا تحظى بتنجيد جيد،

يوجد حل بسيط لهذا الأمر هو وضع الأغطية المنزلقة عليها مع تثبيتها في اطار الأريكة، فهذا الحل يجعل الأريكة آمنة تمنح الراحة بدلا من الألم عند الجلوس عليها.

أريكة مريحة





قماش الأريكة

لون ونوع قماش الأريكية من أبرز النقاط التي تضيف للأريكية الراحة، وأن تكون أيضا سهلة التنظيف عند تعرضها للأوساخ، ومن أكثر الأقمشة الملائمة للأريكية هي الجلود أو الكتان أو القطيفة وهم مختلفون في المميزات، ولكن وفقا لكيفية استعمال أريكيتك يكون الاختيار

الكتان



يتميز بالقوة والمتانة لأنه يحتوي على أقوى

الألياف الطبيعية، كما له القدرة الكبيرة على امتصاص الماء،

ويتميز بإضافة اللمعان، وهو من الأقمشة التي تمنح الدفء، والتنظيف بسهولة.

القطيفة

يتميز القطيفة بالنعومة في الملامس، وإضافة الأناقة للأريكة والتميز لقطع الأثاث، ولكن مع تميز مظهره إلا أن يفقد هذا المظهر من كثرة الجلوس عليه او تنظيفه لمرات.

الجلود

من الأقمشة الفاخرة التي تضيف المظهر الكلاسيكي المتميز للأثاث ولكن مع كثرة الاستعمال يصعب تنظيفه.

قماش الأريكة جلد





إضافة وسائد

لدعم الأريكة وجعلها مريحة أكثر قم بوضع وسائد قطنية أو اسفنجية أو التي تفضلها بما يتناسب مع

مساحتها ويحقق الراحة، وستجعلك تستلقي عليها ولا تشعر بألم.

إضافة وسائد





تغيير الوسائد

من الاستعمال الكثير للوسائد يحدث لها تمدد، وتجعل جلوسك على الأريكة غير مريح، لذلك عليك إعادة تدويرها وجعلها جديدة من جديد، ومن ذلك تحظى بأريكة مريحة.