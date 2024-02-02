فوائد الرمان للشعر.. يعالج ويرطب فروة الرأس

(MENAFN
- Youm7) الرمان فاكهة لها العديد من الاستخدامات والفوائد، ومنها تحسين
فروة الشعر وجلد الرأس لاحتوائه على عدد كبير من الزيوت القوية الطبيعية التي تعالج وتقوي
الشعر،
وفقًا لما جاء في موقع stylecraze.
الترطيب العميق
زيت بذور الرمان غني بكمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تسمح له بالتغلغل بعمق وترطيب خصلات الشعر، مما يضفي نعومة
للشعر بشكل ملموس وسريع ، أيضًا هو محارب قوي للتجاعيد.
تحصين فروة الرأس
تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على حمض البونيك، وهو جزيء مشهور بين العلماء لخصائصه المضادة للالتهابات هذا المشتق رائع للبشرة، بما في ذلك فروة رأسك. يساعد على تهدئة التهيج للحفاظ على فروة رأسك نظيفة وفي أفضل حالاتها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع أيضًا بفوائد مضادة للفطريات تساعد على منع وإيقاف حالات مثل القشرة.
زيادة قوة الشعر
توفر مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الرمان درعًا قويًا للحماية ضد التأثيرات الضارة للإجهاد التأكسدي وتمنع تراكم الأوساخ على فروة الرأس، من خلال التحفيز،أيضًا
يعمل على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي تعزيز نمو شعر أقوى وأكثر صحة.
نمو الشعر
على الرغم من عدم وجود دراسات مباشرة تدعم الادعاء بأن زيت بذور الرمان يؤثر بشكل مباشر على نمو الشعر، إلا أننا نعلم أنه يساعد في تعزيز بيئة شعر صحية يمكن أن ينمو فيها الشعر. بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، فهو يحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهو أمر ضروري لفروة رأس صحية وتحفيز نمو شعر أقوى وأسرع. يمكن لتأثيرات الترطيب أيضًا أن تشجع الشعر على أن يبدو أكثر كثافة وقوة بحيث يبدو أطول
الرمان للشعر
الرمان
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