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فوائد الرمان للشعر.. يعالج ويرطب فروة الرأس

2/2/2024 11:22:14 PM
(MENAFN- Youm7) الرمان فاكهة لها العديد من الاستخدامات والفوائد، ومنها تحسين
فروة الشعر وجلد الرأس لاحتوائه على عدد كبير من الزيوت القوية الطبيعية التي تعالج وتقوي
الشعر،
وفقًا لما جاء في موقع stylecraze.

الترطيب العميق

زيت بذور الرمان غني بكمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تسمح له بالتغلغل بعمق وترطيب خصلات الشعر، مما يضفي نعومة
للشعر بشكل ملموس وسريع ، أيضًا هو محارب قوي للتجاعيد.

تحصين فروة الرأس

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على حمض البونيك، وهو جزيء مشهور بين العلماء لخصائصه المضادة للالتهابات هذا المشتق رائع للبشرة، بما في ذلك فروة رأسك. يساعد على تهدئة التهيج للحفاظ على فروة رأسك نظيفة وفي أفضل حالاتها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع أيضًا بفوائد مضادة للفطريات تساعد على منع وإيقاف حالات مثل القشرة.

زيادة قوة الشعر

توفر مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الرمان درعًا قويًا للحماية ضد التأثيرات الضارة للإجهاد التأكسدي وتمنع تراكم الأوساخ على فروة الرأس، من خلال التحفيز،أيضًا
يعمل على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي تعزيز نمو شعر أقوى وأكثر صحة.

نمو الشعر

على الرغم من عدم وجود دراسات مباشرة تدعم الادعاء بأن زيت بذور الرمان يؤثر بشكل مباشر على نمو الشعر، إلا أننا نعلم أنه يساعد في تعزيز بيئة شعر صحية يمكن أن ينمو فيها الشعر. بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، فهو يحسن تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهو أمر ضروري لفروة رأس صحية وتحفيز نمو شعر أقوى وأسرع. يمكن لتأثيرات الترطيب أيضًا أن تشجع الشعر على أن يبدو أكثر كثافة وقوة بحيث يبدو أطول


الرمان للشعر
الرمان









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