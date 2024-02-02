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المالية: وقف صرف بدل انتقال للموظفين المستفيدين بوحدات سكنية بزهرة العاصمة

2/2/2024 11:22:11 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت وزارة المالية
قرارًا بوقف صرف بدل الانتقال للموظفين المستفيدين بوحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى)، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2024، وفي حال صرف بدل الانتقال، يتم عمل التسوية المحاسبية بين بدل الانتقال وبدل السكن، ليتم تحميل كل بند ما يقابله من تكلفة فعلية، مع صرف الفارق إن وجد.



جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



ووافقت وزارة المالية، على استحداث وتعزيز بدل سكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بموازنات الجهات الإدارية المدرجة داخل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بتكاليف بدل السكن، وفقًا لأعداد الموظفين المستفيدين فعليًا بوحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى) الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبارًا من يناير 2024 وحتى نهاية السنة المالية الحالية، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.



وطالبت وزارة المالية، الهيئات العامة الاقتصادية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لاستحداث وتعزيز البند المختص ببدل السكن بموازنتها، وذلك في ضوء ما ينظمه أحكام التأشيرين رقمي (2،3) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية؛ لمواجهة صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة المستفيدين بالوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى) اعتبارًا من يناير 2024 وحتى نهاية السنة المالية الحالية.



وألزمت وزارة المالية، الجهات الإدارية بضوابط صرف بدل السكن والمتضمنة الموافقة على إلغاء شرط السن 57 سنة فأقل بالنسبة للراغبين في التقدم للحصول على وحدات سكنية في زهرة العاصمة والـ"R3"، وحصول العاملون المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر على بدل سكن (كمبلغ مقطوع) بحد أقصى مدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل بقيمة 3 آلاف جنيه للمتعاقدين، و4 آلاف جنيه للعاملين بشركات منتقلة أو معارين من شركات إلى وزارات وجهات منتقلة، و5 آلاف جنيه لمساعدين الوزراء.












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