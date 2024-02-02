1.6 مليار دولار صادرات مصر إلى ليبيا فى 11 شهرا

MENAFN - Youm7) حققت الصادرات المصرية إلى ليبيا قفزة كبيرة بنهاية العام الماضي 2023، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 48%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من العام الماضي وفقا لما يلي:

1- منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار.

2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.

3- وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.

4- خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.

5- خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.





وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 61.7 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من عام 2023، مقابل 85.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 28%.