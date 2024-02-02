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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 3 فبراير 2024

2/2/2024 11:22:10 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت 3 فبراير 2024، بسبب موجة البرد القارص الذي يساهم في زيادة نفوق الدواجن لدي المزارع وتحركات أسعار الفراخ في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن بين 96 -98 جنيها للمستهلكين.



وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 88 - 89 جنيها مع تراجع كبير في المعروض بسبب موجة البرد الحالية، ويصل السعر في السوق للمستهلكين بين 96 إلى 98 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.



أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحركا ملحوظا إلى 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 160 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها، وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.












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