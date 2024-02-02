سلسلة ذاكرة المدينة الأكثر مبيعا داخل جناح التنسيق الحضارى فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب على
جناح صندوق التنمية الثقافية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ55، والتى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير المقبل.
ويضم الجناح إصدارات المركز القومى للتنسيق الحضارى، ومن بين الكتب التى حققت الأعلى فى التنسيق الحضارى، سلسلة ذاكرة المدينة التى تضم الزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة وسيوة.
إصدارات القومى للتنسيق الحضارى بمعرض الكتاب
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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