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سلسلة ذاكرة المدينة الأكثر مبيعا داخل جناح التنسيق الحضارى فى معرض الكتاب

2/2/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب على
جناح صندوق التنمية الثقافية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ55، والتى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير المقبل.



ويضم الجناح إصدارات المركز القومى للتنسيق الحضارى، ومن بين الكتب التى حققت الأعلى فى التنسيق الحضارى، سلسلة ذاكرة المدينة التى تضم الزمالك وجاردن سيتى ومصر الجديدة وسيوة.





إصدارات القومى للتنسيق الحضارى بمعرض الكتاب




ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.














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