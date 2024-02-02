الرسومات الجدارية لمنازل الداخلة والخارجة رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

MENAFN - Youm7) تناقش الباحثة السورية غرام نبيل الشحاده، رسالة ماجستير تحت عنوان "الرسومات الجدارية لمنازل واحتي الداخلة والخارجة خلال العصر الروماني "، وذلك فى تمام الواحدة ظهر الاثنين 5 فبراير الحالي، بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس.

الرسومات الجدارية لمنازل الداخلة و الخارجة





وتتكون لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتور إبراهيم سعد إبراهيم صالح أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة طنطا (رئيسًا ومناقشًا)، الدكتور خالد غريب علي أحمد أستاذ ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة (مناقشًا)، الدكتورة نجوى عبد النبي عبد الرحمن إبراهيم أستاذ الآثار اليونانية والرومانية المساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس (مشرفًا ورئيسًا)، الدكتورة شيماء عبد المنعم عبد الباري أحمد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية المساعد بكلية الآثار جامعة عين شمس (مشرفًا مشاركًا)

الرسومات الجدارية





وأوضح خبير الآثار

الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الرسالة تتناول نوعا من الفنون كَشفت عنه التنقيبات الأثرية وهو التصوير الجداري الذي زين جدران المنازل الرومانية في واحتي الداخلة والخارجة في مصر، حيث سعت الدراسة للاهتمام بهذا الفن سريع الاندثار للتأكيد على وجود مدن مشابهة لمدينة بومبي إلا أن الظروف السيئة عملت على اندثارها.

الرسومات الجدارية لمنازل الداخلة والخارجة





كما هدفت الدراسة للتوثيق المنظَّم والدقيق لهذه الرسوم وشرح تفاصيلها ومصادر ألوانها ورمزياتها، فاحتوت الدراسة على تمهيد يتضمن تقنيات التصوير الجداري، وذكر لأساليب بومبي لنتمكن من تصنيف التصاوير تبعًا لها، وفي الفصل الأول ذُكِر سرد لتاريخ الواحات والتركيز على واحتي الداخلة والخارجة وجغرافيتهما، كما احتوت على تفصيل عمارة المنازل الرومانية في مدينة الأمهِدة وقرية اسمنت الخراب ودوش ومنازل في مناطق رومانية أخرى.

كما رصدت الدراسة بالشرح التصاوير الجدارية في الأمهدة واسمنت الخراب ودوش بالتفصيل الدقيق، ومقارنة لهذه التصاوير مع تصاوير من مناطق أخرى أو من فنون أخرى كالفسيفساء والنحت وغيرهما، وتحديد التقنية التي اتبعها الفنانون لتصاوير جدران المنازل المدروسة، كما تم التركيز على الألوان المستخدمة في التصاوير المتناولة من ناحية مصدرها ورمزية هذه الألوان وانتشارها، ثُمَّ تمَّ تصنيف هذه التصاوير حسب أساليب بومبي الأربعة تبعًا لطريقة التنفيذ والموضوعات والألوان المستخدمة.

الباحثة غرام نبيل الشحاده





وأضاف الدكتور ريحان أن الرسالة تسلط الضوء على منازل واحتي الداخلة والخارجة لاحتوائها على فن جميل وهام وقليل الوجود والصمود بسبب صعوبة الحفاظ عليه بالطريقة المثلى، حيث يعد الفريسك من الفنون المميزة التي تكشف عن الكثير من طبائع المجتمع وخاصة عندما يُعثر عليه في البيوت فهو يشير إلى نظام الحياة السائد في تلك الفترة، واهتمامات المجتمع حتى تمَّ التصوير على جدران منازلهم ومعرفة ما هو الشيء الذي كان يتم التركيز على اتقانه من خلال الرسوم السائدة سواءً -هندسية أو نباتية أو آدمية وغيرها-، كما كشفت عن الدور الذي لعبته المنازل، ودور واحتي الخارجة والداخلة في الفترة الرومانية.



