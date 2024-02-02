النصوص الفائزة فى التأليف وأين هى من المسرح؟ فى العدد الجديد لمسرحنا

MENAFN - Youm7) صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافةالعدد الإلكترونى الجديد "857" لجريدة "مسرحنا"، استهل العدد بتقرير خبرى بعنوان "المركز القومى للمسرح يكرم الفنان القدير رشوان توفيق"، كما تقدم همت مصطفى تقريرا مفصلا عن مسابقة "إبداع 12" للمسرح الغنائي والاستعراضي باسم "بليغ حمدي".

مسرحنا

وتكتب رنا رأفت "بيانولا علاء الدين" عرض فانتازيا لفرقة إسكندريانا، وترصد استعدادات إقليم وسط الصعيد المسرحي من خلال لقاء مع فرقة ملوي حول عرض "ليلة مرصعة بالنجوم"، بينما تكتب رانيا زينهم عن استعدادات عروض إقليم جنوب الصعيد ولقاء مع فريق عرض "زاد الخيال وهواني".. رائعة تجمع الكاتب إبراهيم الحسيني والمخرج عماد الخياط على مسرح الطود.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نستعرض آراء المسرحيين عن النصوص المسرحية الفائزة بالجوائز وأين هي من خشبات مسارحنا؟

وفي قسم "رؤى" يكتب محمود الحلواني عن نتائج الدورة الرابعة عشرة لمهرجان المسرح العربي، ويكتب أشرف فؤاد عن عرض "النقطة العمياء.. الكذب لدرجة الصدق"، وتكتب الدكتور داليا همام عن مهرجان الاكتفاء الذاتي بجامعة بنها "مواهب مسرحية تتحدى الإنتاج المادي".

وفي قسم "نوافذ" يقدم هشام عبد الرؤوف جولة في مسارح العالم عن عودة "ألفيس" بالذكاء الاصطناعي، ويكتب عيد عبد الحليم "تجارب في تطوير فنون الأداء المسرحي"،

ويكتب أحمد الشريف "أسس ومبادئ فن الإدارة المسرحية".

كما ننشر مقالة بعنوان "المسرح والعلاج.. العلاج والرعاية أم الوهم؟" من الفصل الثاني عشر من كتاب "المسرح وعلم الإدراك والأعصاب" للكاتب الفرنسي جان ماري برادير، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء الـ30" من مقالات د. سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية علشان بوسة".

"مسرحنا " جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.