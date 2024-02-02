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باحثة: زوار معرض الكتاب مهتمون بالذكاء الاصطناعى

2/2/2024 11:22:06 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الباحثة ديما محمد القيسى، المسئول عن أحدى الأجنحة الإماراتية للتحليلات الاستراتيجية، إن هذا العام أول مشاركة لهم بجناح مستقل
بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55.



وأوضحت ديما محمد القيسى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنهم يعرضون إصدارات للكتب عن جميع تحليلات السياسة التى تحدث فى العالم، وهناك بعض الزوار مهتمون بالتحليلات السياسية التى يقدمها الجناح، والشئ اللافت للنظر أنهم مهتمون بالتحليلات الخاصة بالذكاء الاصطناعى وخاصة الطلاب الذين يريدون تطوير ذاتهم فى مجال الذكاء الاصطناعى.





معرض الكتاب 2024






ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
















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