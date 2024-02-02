باحثة: زوار معرض الكتاب مهتمون بالذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) قالت الباحثة ديما محمد القيسى، المسئول عن أحدى الأجنحة الإماراتية للتحليلات الاستراتيجية، إن هذا العام أول مشاركة لهم بجناح مستقل
بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55.
وأوضحت ديما محمد القيسى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنهم يعرضون إصدارات للكتب عن جميع تحليلات السياسة التى تحدث فى العالم، وهناك بعض الزوار مهتمون بالتحليلات السياسية التى يقدمها الجناح، والشئ اللافت للنظر أنهم مهتمون بالتحليلات الخاصة بالذكاء الاصطناعى وخاصة الطلاب الذين يريدون تطوير ذاتهم فى مجال الذكاء الاصطناعى.
معرض الكتاب 2024
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فتشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
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