Saturday, 03 February 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار مخفضة.. موسيقى أفلام مخرجى السينما المصرية بمعرض الكتاب

2/2/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Youm7) تنتشر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، الكثير من الإصدارات الخاصة بالسينما المصرية ونجومها ومخرجيها، بالإضافة لكتب تحتوي علي مذكرات كبار الفنانين والفنانات، منها ما هو متخصص مثل إصدارات تخص النقد الموسيقي والرصد التاريخي للكثير من الأفلام، ليستفيد منها الباحثون، ومنها ما يحمل قصصا وحكايات عن حياة النجوم ومذكراتهم الشخصية، وفي الأيام الأخيرة للمعرض تقدم أغلب دور النشر تخفيضات وعروض على الكثير من الكتب .



ومن أهم الكتب التي تتواجد في المعرض كتاب يرصد جماليات الموسيقي التصويرية في أفلام يوسف شاهين، وأهم الموسيقيين الذين تعاملوا معه وقدموا له إبداعاتهم في الموسيقي ومنهم محمد نوح الذي صنع ليوسف شاهين موسيقي فيلمه المهاجر، وهي من أكثر الأعمال التي تلعب فيها الموسيقي دورا مؤثرا، وكتاب آخر في نفس السياق بعنوان " فرسان النغم في السينما المصرية"، يرصد مشوار 13 مؤلفا موسيقيا أثروا السينما المصرية بعطائهم الغزير، ومنهم فؤاد الظاهري، وعلي إسماعيل، وأندريا رايدر.



أما كتب وإصدارات الفنانين ومسيرتهم ومذكراتهم فهي كثيرة، ومنها ما هو مذكرات يكتبها أصحابها، ومذكرات يكتبها آخرون ، فمثلا داخل المعرض مذكرات لعادل إمام وسميحة أيوب وماجدة ومارلين مونرو، وسعاد حسني، وجلال الشرقاوي ، وسمير العصفوري، وآخرين من الفنانين والفنانات .





جدير بالذكر أن أول فيلم تم تأليف موسيقى له خصيصا هو فيلم (اغتيال دوق جيز) عام 1907 الذي ألفه المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سان صانص، ثم تبعه الكثير من الأفلام منها فيلما جريفيث (مولد أمة) عام 1915 و(التعصب) عام 1916 للموسيقار جوزيف كاريل بريل ومن إخراج شارل لو بارجي وأندريا كالمتيس، حين تربعت فرنسا على عرش الإنتاج السينمائي وساهمت في نمو وتطوير هذا الفن، وفي فترة العشرينات ظهرت المدرسة الألمانية التي اتسمت بالعمق والثراء من خلال معالجة بعض الموضوعات على الشاشة ولكنها لم تستمر طويلا، أما السينما المصرية فقد كان العصر الذهبي لها في الفترة التي تمتد من عام 1941 إلى 1954 تعتبر، حيث أحدثت الحرب العالمية الثانية الكثير من التغييرات في صناعة الفيلم، فخلال وبعد الحرب ازدهرت الكوميديا بشكل ملحوظ، وانتشرت أفلام الرعب وتربعت الأفلام الموسيقية على عرش السينما، كما ظهرت أفلام الخيال العلمي حوالي عام 1950.



ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).



وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.


















MENAFN02022024000132011024ID1107804118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث