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إتاحة أكثر من 600 تطبيق لـ Apple Vision Pro .. تعرف على أبرزها

2/2/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت الطلبات المسبقة لـ Apple Vision Pro تقريبًا – وتبدأ المبيعات المفتوحة اليوم الجمعة، لكن ما هي التطبيقات التي ستتمكن من تشغيلها إذا كنت واحدًا من بين 200000 مشتري أو نحو ذلك، تقول Apple أنه سيكون لديك أكثر من 600 تطبيق للاختيار من بينها.



ليس Netflix أو YouTube، ولكن يوجد تطبيق Disney+ حيث يمكنك مشاهدة أفلام IMAX بتقنية 2D و3D، والعناوين الأخرى بدقة 4K والصوت المكاني مع Dolby Atmos، كما يتوفر Max (nee HBO Max)، كما هو الحال مع Apple TV+ الخاص بشركة Apple، والذي يتضمن بعض مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد بزاوية 180 درجة ودقة 8K مع الصوت المكاني.





بالحديث عن ذلك، إذا كان لديك تذكرة موسمية لـ MLS لـ Apple TV+، فستتمكن من بث المباريات مباشرة، كما يوجد أيضًا تطبيق NBA الذي سيتيح لك مشاهدة ما يصل إلى 5 مجموعات بث مباشر وعرض الإحصائيات المباشرة.





وهناك لعبة البيسبول أيضًا، باستخدام تطبيق MLB، يمكنك الحصول على عرض مثالي من لوحة المنزل ومراقبة الإحصائيات، كما يتوفر Red Bull TV أيضًا ويعد بعرض خرائط ثلاثية الأبعاد أثناء السباقات المقترنة بالفيديو والبيئات الغامرة، كما يمكن لعشاق الجولف مشاهدة جولة PGA باستخدام تطبيق Vision المخصص الذي يحتوي على نماذج ثلاثية الأبعاد لملاعب الجولف.





وبغض النظر عن الترفيه، يمكنك استخدام Apple Vision Pro للعمل، حيث يمكنك استخدام التطبيقات الأصلية لسماعات الرأس مع Magic Keyboard وMagic Trackpad المقترنتين، ولمزيد من الطاقة، يمكنك استخدام Mac Virtual Display والحصول على مهام متعددة في نظام التشغيل macOS، وهناك Zoom وMicrosoft Teams وSlack وNotion وTodoist وما إلى ذلك.



وبالعودة إلى الترفيه، ستتمكن من ممارسة الألعاب أيضًا مع أكثر من 250 عنوانًا من Apple Arcade المتوافقة بالفعل، ويمكنك إقران وحدة تحكم PS DualSense أو Xbox Wireless والبدء، وسيتم عرض معظم الألعاب على شاشة افتراضية، ولكن هناك بعض الألعاب المكانية أيضًا: Synth Riders، وLEGO Builder's Journey، وSuper Fruit Ninja (نعم، حقًا)، وWHAT THE GOLF؟، وCut the Rope 3، وJetpack Joyride 2، وBloons TD 6+ وأكثر.



لاحظ أن هناك ألعاب مكانية غير متوفرة عبر Arcade، ستجدها في متجر التطبيقات، وبالطبع، يمكنك دائمًا تشغيل الألعاب على جهاز Mac الخاص بك أيضًا (باستخدام Mac Virtual Display).



هناك المزيد - من المتاحف الافتراضية إلى معلومات Star Trek والتصور المكاني لحركة المرور في المطار إلى الطقس ثلاثي الأبعاد، والتطبيقات التعليمية التي تعرض مركبات ناسا الجوالة إلى التطبيقات التي تنقلك فوريًا داخل الخلية.



و يتم تمكين التسوق الافتراضي من خلال J.Crew Virtual Closet وMytheresa: Luxury Experience وDecathlon، وهناك أيضًا Lowe's Style Studio وWayfair Decorify وZillow Immerse.














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