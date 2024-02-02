خطوة بخطوة.. كيفية قفل المحادثات على واتساب ويب

MENAFN - Youm7) تعد القدرة على قفل الدردشات على WhatsApp أمرًا مفيدًا للغاية، لأنها تمنح المستخدمين طبقة إضافية من الأمان ومزيدًا من الخصوصية. الميزة متاحة لكل من نظامي التشغيل Android وiOS، ولكن عميل WhatsApp على الويب سيحصل قريبًا على نفس الوظيفة في الأشهر المقبلة.خطوات قفل المحادثات

ويمكن للمستخدمين قفل محادثات WhatsApp على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android وiOS باستخدام تحديد الهوية البيومترية، الفكرة هي نفسها على WhatsApp Web، باستثناء أن قفل الدردشات على WhatsApp Web من المحتمل أن يتضمن رمزًا سريًا.

ويمكنك العثور على الدردشات المقفلة في علامة تبويب مخصصة، تمامًا كما لو كان لديك مكان منفصل لجميع الدردشات المؤرشفة، وستحتاج إلى إدخال رمز المرور لفتح علامة تبويب الدردشات المقفلة، لذلك ليس هناك فرصة لأن يقوم شخص آخر بمراجعة محادثات WhatsApp الشخصية الخاصة بك حتى لو كان يعرف كلمة مرور هاتفك.تجدر الإشارة إلى أنه عند قفل الدردشات على WhatsApp Web، سينعكس ذلك على عملاء WhatsApp الآخرين، بما في ذلك iOS وAndroid، مما يضمن للمستخدمين تجربة مستخدم متسقة، كما أن ميزة قفل الدردشة الجديدة هي حاليًا في مرحلة التطوير، مما يعني أنك لن تراها الآن إذا كنت تستخدم عميل الويب، قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أو حتى أشهر من الشركة لتقديم الميزة لعامة الناس.