4 نصائح للحفاظ على هاتف آيفون من الاختراق.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تعتبر هواتف أبل من الأجهزة التي تتميز بدرجة حماية عاليه ومن الصعب ان يتم اختراقها بسهولة، ولكن في ظل وجود بعض الثغرات والتطبيقات الخبيثة، من الممكن أن يتعرض هاتفك للاختراق، لذلك إليك بعض الإجراءات الأمنية التي يجب اتباعها للحفاظ على أجهزتك آمنة من أي تهديد من في المستقبل:حافظ على تحديث البرامج:

تحقق بانتظام من وجود تحديثات على أجهزة Apple الخاصة بك وقم بتثبيتها على الفور، وهذا يضمن حصولك على أحدث تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء، مما يحميك من الثغرات الأمنية، وقم بتمكين التحديثات التلقائية إن أمكن لمزيد من الامان.

استخدم كلمات مرور قوية:

قم بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك وتمكين المصادقة الثنائية كلما كان ذلك متاحًا، وهذا يخلق حاجزًا قويًا ضد الوصول غير المصرح به، حتى لو تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك.

كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني والروابط:

تعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والروابط بحذر، خاصة من مرسلين غير معروفين أو مصادر تبدو مشبوهة، وغالبًا ما تستغل حيل التصيد الاحتيالي نقاط الضعف، لذا فإن ممارسة الحذر يمكن أن ينقذك من الوقوع ضحية.

النسخ الاحتياطي بانتظام:

قم بإنشاء نسخ احتياطية منتظمة لبياناتك المهمة على جهاز تخزين خارجي أو iCloud، وهذا يحمي معلوماتك في حالة الفقدان العرضي أو فشل الجهاز أو الخروقات الأمنية، إن الحصول على نسخة احتياطية حديثة يسمح لك باستعادة بياناتك بسهولة وتقليل الخدمات.

