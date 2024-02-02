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خدمات أبل تحقق أعلى إيرادات لها.. كم حققت كل واحدة منها؟

2/2/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت شركة Apple تقرير أرباحها للربع الأول من عام 2024 – الربع المنتهى فى 30 ديسمبر 2023، وأظهر إيرادات بلغت 119.6 مليار دولار وأرباحًا بقيمة 33.9 مليار دولار، حيث وارتفعت الإيرادات بنسبة 2% بينما نمت الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي، وفيما يلى نرصد أبرز المنتجات وما حققته من إيرادات كما يلى:



- ظل iPhone أكبر مساهم في إيرادات Apple بقيمة 69.7 مليار دولار.

- وصلت خدمات Apple التي تشمل أمثال Apple Music وTV+ وiCloud وApp Store إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق قدره 23.1 مليار دولار من الإيرادات.



-حققت الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والملحقات 11.9 مليار دولار.



- ظلت إيرادات أجهزة Mac ثابتة عند 7.8 مليار دولار.



- انخفض iPad إلى 7 مليارات دولار فقط من 9.4 مليار دولار في العام الماضي - وهو انخفاض بنسبة 25٪ على أساس سنوي.



وكانت الأمريكتان أقوى سوق لشركة أبل حيث بلغ صافي مبيعاتها 50.4 مليار دولار، تليها أوروبا (30.4 مليار دولار) والصين (20.8 مليار دولار)، وتفخر شركة Apple بالإعلان عن أنها تفتخر الآن بقاعدة مستخدمين تضم 2.2 مليار جهاز نشط حول العالم، و ذكر الرئيس التنفيذي تيم كوك التزام شركة Apple بالابتكار الرائد عشية إطلاق Apple Vision Pro في الولايات المتحدة.
















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