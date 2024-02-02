تحذير أممي مدينة رفح في غزة أشبه بـطنجرة ضغط من اليأس

MENAFN - Al-Anbaa) أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من تدهور الأوضاع في جنوب قطاع غزة، قائلة إن ارتفاع عدد الباحثين عن الأمان في رفح جعل من المدينة أشبه ب"طنجرة ضغط من اليأس".

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة عدد المتجهين جنوبا إلى رفح في الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم أوتشا في جنيف ينس لاركي إن "معظمهم يعيشون في مبان مؤقتة أو خيام أو في العراء".

ووصف رفح بأنها "بمثابة طنجرة ضغط من اليأس ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك".

وبحسب لاركي "تتعرض مدينة خان يونس أيضا لهجمات متزايدة، ومن المثير للصدمة أن نسمع عن القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، مما يعرض للخطر سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين يبحثون عن ملجأ هناك".

وأشار الى أن شركاء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجالي الغذاء والأمن أفادوا بأن نصف إجمالي المساعدات الغذائية المقدمة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تم توزيعها في رفح، مما يعكس تركز السكان هناك.

وعن توجه الناس جنوبا، تساءل لاركي "هل هم آمنون حقا؟ كلا. لا مكان آمنا في غزة، ولا في رفح أيضا".

وأضاف "في كل أسبوع نعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أسوأ" متابعا "إنه يزداد سوءا".

من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن أن رفح كانت مدينة يسكنها حوالي 200 ألف شخص، لكن المنطقة أصبحت الآن تؤوي أكثر من نصف سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وقال عبر الانترنت من القدس المحتلة "عندما تسمعون عن هجمات محتملة فلا ينبغي أن تحدث (...) لا ينبغي مهاجمة رفح."

وأوضح بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية خططت لإرسال 15 بعثة إلى شمال قطاع غزة الشهر الماضي، تم تسهيل ثلاث منها، بينما تم تسهيل أربع مهمات من أصل 11 مخطط لها إلى جنوب القطاع. ودعا إلى إقامة ممرات إنسانية.

ومن بين المستشفيات الـ 36 في غزة، هناك 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي واثنان آخران يعملان بالحد الأدنى.

وأوضح بيبركورن أن نحو 6000 شخص يعانون من إصابات الحرب و2000 شخص يعانون من حالات طبية أخرى يحتاجون إلى الإجلاء إلى مصر المجاورة، لكن 1243 مريضاً فقط تمكنوا من القيام بذلك حتى الآن.

وتحدث أيضا عن قلق بالغ إزاء سوء التغذية في غزة والتهديد بالمجاعة.

وأشار بيبركورن إلى أن غزة كانت مكتفية ذاتيا نسبيا باللحوم والدواجن والبيض والأسماك والفواكه والخضراوات، ولكن "تلك الصناعةبأكملهااختفت".