السماوي يقهر كاظمة في الطريق لنصف نهائي كأس الأمير

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدان

حجز السالمية المقعد الأخير في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوزه على كاظمة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم (الجمعة) على ستاد علي صباح السالم في ختام الدور ربع النهائي.

وبذلك اكتمل عقد المربع الذهبي للبطولة الغالية، حيث سيلتقي القادسية مع العربي في "ديربي خاص"، والتضامن مع السالمية يوم الخميس المقبل لتحديد طرفي المباراة النهائية.

جاءت أحداث الشوط الأول من المواجهة متقلبة ومليئة بالاثارة غير المتوقعة، وسجل فواز عايض هدف السبق لفريقه السالمية بمتابعة للكرة بعد تشتيت غير سليم من لاعب كاظمة خالد شامان (2).

وأخذت المباراة منحى آخر بعد قرار الحكم عبدالله عرب إشهار البطاقة الحمراء لمدافع "السماوي" بدر جمال الذي دفع مهاجم "البرتقالي"، الأردني أحمد عرسان، المنفرد خارج منطقة الجزاء (7).

واستغل الفريق الكظماوي هذا النقص وأحرز هدف التعديل بتسديدة جميلة من شريدة الشريدة وسكنت كرته الزاوية اليسرى البعيدة للحارس "السلماوي" عبد الرحمن الفضلي (23).

الا أن كاظمة لم يبد رغبة في اضافة هدف آخر، وقلب السالمية الأمور لصالحه بعدما سجل هدفين آخرين حملا توقيع القادم الجديد الليبي السنوسي الهادي بعد مجهود فردي مميز منه (27)، وجاء الهدف الثالث من الغاني أبودو إيساكا بحركة "اكروباتية" إثر تمريرة رائعة من عبدالمحسن التركماني (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم "السماوي" 3-1.

وفي الشوط الثاني، اختار مدرب السالمية، الكرواتي أنتي ميشا، اللعب بأسلوب دفاعي متوقع لتأمين التقدم وصعوبة مجاراة المنافس في ظل النقص العددي، وشكلت تحركات جناح "البرتقالي"، توني سيلفا من غينيا بيساو، الكثير من الازعاج لدفاع "السماوي".

واستطاع كاظمة أن يقلص الفارق بعدما قدم سيلفا الكرة على طبق من ذهب لشبيب الخالدي، ليسددها الأخير بقوة في شباك الحارس الفضلي (70).

وجر العرسان المباراة لوقت إضافي بتسجيله هدف التعادل لصالح كاظمة من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم عرب بعد لمسة يد من مدافع "السماوي" البرازيلي أليكس ليما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

ووضع شبيب فريقه كاظمة بالمقدمة بعد كرة مرسومة وصلت له من البديل جراح الهلالي (91).

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، وهز أليكس ليما شباك "البرتقالي"، ليحرز هدف التعادل ل "السماوي" (110)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح السالمية 4-3.

ونجح "السماوي" في تسجيل 4 ركلات من ليما وفهد المجمد ويوسف العنيزان وفهد صباح، فيما سجل ل "البرتقالي" كل من حمد حربي والجزائري رضا بنشا والعرسان، وأضاع شبيب وطلال القيسيركلتيهما.