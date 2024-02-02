الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى

الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى
التاريخ
2/2/2024 11:20:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشامى المنتخب الوطني بفوزه على منتخب طاجيكسان وبلوغه نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.
وقالت الملكة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "x": "ألف مبروك للنشامى! "
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