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الملكة رانيا: ألف مبروك للنشامى

2/2/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشامى المنتخب الوطني بفوزه على منتخب طاجيكسان وبلوغه نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته.

وقالت الملكة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "x": "ألف مبروك للنشامى! "

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