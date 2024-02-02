ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة على هامش مباراة النشامى في قطر

MENAFN - Alghad Newspaper) التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الطاجكستاني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا غير مسبوق في نهائيات كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، الجمعة، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بافتتاح منافسات الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة حضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي، كما تواجد ولي العهد على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث وجه التهنئة للاعبين على إنجازهم التاريخي، وكتب على حسابه بمنصة“إنستجرام”:“مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا”.