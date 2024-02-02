ولي العهد يلتقي الشيخ حمد بن خليفة على هامش مباراة النشامى في قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على هامش مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الطاجكستاني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.
وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا غير مسبوق في نهائيات كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، الجمعة، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بافتتاح منافسات الدور ربع النهائي.
وشهدت المباراة حضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي، كما تواجد ولي العهد على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث وجه التهنئة للاعبين على إنجازهم التاريخي، وكتب على حسابه بمنصة“إنستجرام”:“مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا”.
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