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الأردنيون يتحدون ظروف الطقس ويواصلون التضامن مع الأشقاء في غزة

2/2/2024 11:20:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- تحدى الأردنيون برودة الطقس والأمطار الغزيرة والضباب، وأبوا إلا أن يواصلوا تضامنهم مع أشقائهم في قطاع غزة، في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، أمس، من المسجد الحسيني في وسط البلد بعمان.
وردد المشاركون في المسيرة التي نظمتها أحزاب إسلامية وقوى قومية، هتافات ضد الكيان الصهيوني، مؤكدين ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الوجود العسكري فيها.
وبأعلى أصوتهم هتفوا: "طالعلك يا عدوي طالع.. من كل بيت وحارة وشارع"، و"علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة"، إضافة إلى هتافات تدعو لإلغاء معاهدة وادي عربة وإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الأردنية والفلسطينية ولافتات تؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة في غزة، وأخرى تدعو لمحاكمة جرائم الحرب في دولة الاحتلال.
وحملت إحدى اللافتات عبارة "تقويض الأونروا لن يمر.. لا للتجويع لا للتهجير"، في إشارة إلى الرفض العالمي لمحاولة الاحتلال وعدد من الدول لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الحرب على قطاع غزة تشارف على إنهاء شهرها الرابع بعد أيام قليلة، وارتقى فيها أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 68 ألف جريح، وتدمير مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، جدد، أول من أمس، تأكيد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ‎غزة، وحماية المدنيين العزل.
وأكد جلالته أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (‎الأونروا) في تقديم المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما يستدعي مواصلة تقديم الدعم لها، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

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