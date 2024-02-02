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تحذير.. صفقة في خطر عال

2/2/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
عاموس هرئيل
2/2/2024

أيضا في هذا الصباح مطلوب مرة أخرى تقديم ملاحظة تحذير. فرغم المعلومات الكثيرة والتنبؤات المتفائلة التي تطلقها مصادر أميركية ومصرية وقطرية، إلا أنه يبدو أن صفقة تحرير المخطوفين القادمة ما تزال لم تغلق. في الأسبوع الأخير حدث تقدم حقيقي بعد أن قدمت الولايات المتحدة والوسطاء العرب اقتراح متفقا عليه من قبل الوسطاء الثلاثة وتم عرضه على الطرفين؛ إسرائيل وحماس. ولكن ما تزال توجد مسافة يجب اجتيازها في المفاوضات -لا يوجد في الوقت الحالي أي يقين بأن المفاوضات ستنتهي بتفاهمات، أو حتى بجدول زمني واضح لتنفيذها.
قبل استكمال صفقة شليط في 2011، اهتم رجال المخابرات المصرية بإجراء "محادثات تقارب" بين الطرفين في القاهرة. ممثلو إسرائيل وحماس رفضوا الجلوس في الغرفة نفسها، لذلك تمت استضافتهم في أماكن منفصلة في الفندق، في حين كانوا يتنقلون بين الوفدين للتوصل الى صيغة متفق عليها حول الصفقة. أحد كبار ممثلي حماس كان الذي وصف بأنه رئيس الأركان في حماس في ذلك الوقت، أحمد الجعبري. بعد سنة على إطلاق سراح جلعاد شاليط قامت إسرائيل باغتياله من الجو في عملية استهلت عملية "عمود الدخان". بعد ذلك تم الادعاء بأن المكوث القسري في القاهرة اثناء المفاوضات "أفسد" الجعبري. فقد تعود على ملذات الحياة خارج القطاع، وتوقف عن التصرف كمطلوب، وفي نهاية المطاف أصيب عندما نزلت عليه شعرة تصويب إسرائيل.
إذا سمعنا في القريب عن البدء في جولة محادثات تقارب، فهذا يمكن أن يكون علامة على تقدم حقيقي في المفاوضات. سيكون من الصعب استكمال اتفاق معقد دون المكوث الجسدي للوفود في القاهرة، بالتأكيد في الوقت الذي فيه يحيى السنوار يختبئ في الأنفاق ولا يقوم بالاتصال بشكل مباشر مع العالم الخارجي.
الخطوة الأساسية الأولى قبل الصفقة الجديدة تمت في بداية الأسبوع في مؤتمر باريس. هناك، من دون تمثيل لحماس، تم تقديم رسميا اقتراح موجه لممثلي إسرائيل. الآن لا يوجد للطرفين أي مصلحة في التشاجر مع الوسطاء. فإسرائيل بحاجة اليهم من أجل الدفع قدما بالصفقة، وحماس بحاجة اليهم أكثر من أجل تزويدها بالأكسجين المهم، وحرية الحركة من القطاع وإليه عبر مصر. في باريس تمت بلورة إطار وآلية للدفع قدما بالاتفاق، لكن بدأت بشكل رمزي أيضا لعبة الاتهامات التي يقودها الوسطاء. سواء إسرائيل أو حماس لا توجد لهم مصلحة في أن يظهروا كمن أفشلوا الصفقة.
مؤخرا، بدأت تتسرب تفاصيل عن طبيعة الاتفاق. بعضها خرج من إسرائيل، على الأغلب من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هذه كانت عملية متعددة المراحل. ففي البداية نشرت خطة مخيفة للصفقة ("إطلاق سراح آلاف المعتقلين"). بعد ذلك تم إجراء استطلاع في "أخبار 12" أظهر أن أغلبية ساحقة من الجمهور تعارض هذه الخطة (من الذي سيرغب في إطلاق سراح آلاف المعتقلين؟)؛ بعد ذلك أصدر نتنياهو تصريحا أثناء زيارته في المدرسة التمهيدية العسكرية في مستوطنة عيلي ("لن نقوم بإطلاق سراح آلاف المعتقلين") وفي نهاية المطاف في اللقاء مع عائلات المخطوفين ("كلما تم الحفاظ على سرية هذه الجهود فإنه ستكون لها احتمالية أكبر للنجاح").
بلغة كرة القدم، فإنه يوجد لهذا السلوك تعبير مناسب، وهو "أن تركل الضربة الركنية وتركض لإدخال الهدف بواسطة الرأس". نتنياهو يحاول السيطرة على كل مراحل العملية، ويثور الشك بأنه لا يسارع الى الدفع قدما بالصفقة لأن هذه العملية يمكن أن تضعه على مسار التصادم مع الجناح اليميني جدا في الائتلاف. خلال ذلك هو يتجاهل أن مبعوثيه في باريس، رؤساء جهاز الأمن، قاموا بتنسيق المواقف مسبقا مع دول الوساطة منذ فترة طويلة، وأن الكثير من تفاصيل الاقتراح تمت بلورتها بموافقة إسرائيل.
وزراء في اليمين المتطرف وبعض وزراء الليكود انضموا في هذا الأسبوع لتوجيه انتقادات علنية للخطة التي تلوح في الأفق. وحسب التفاصيل التي تسربت، فإن الحديث يدور عن مراحل عدة، في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح "حالات إنسانية" من بين المخطوفين، 35-40 من النساء (لكن من غير الواضح أن هذا العدد سيشمل المجندات المخطوفات) وكبار السن والمرضى والجرحى. هذه المرحلة ستمتد شهرا ونصف، في المراحل المقبلة، سيتم إطلاق سراح المزيد من المخطوفين وجثامين إسرائيليين محتجزين في القطاع، في حين أن الجنود الذين بينهم سيكونون آخر من ستتم إعادتهم. الحديث يدور عن مرحلتين أو ثلاث مراحل، على فترة تمتد لبضعة أشهر، التي خلالها سيتم الحفاظ على وقف كامل لإطلاق النار. خلافا للطلبات السابقة، فإن حماس الآن يبدو أنها لن تطلب تطبيق انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع من أجل المصادقة على الصفقة كشرط للبدء في تطبيقها.
حماس تحتجز حتى الآن 136 مخطوفا إسرائيليا وأجنبيا في القطاع. 30 منهم تم الإعلان عن قتلهم على يد الجيش الإسرائيلي استنادا لتحليل المعلومات التي تم جمعها. من المرجح أن عدد القتلى الحقيقي أكبر. في المفاوضات لم يتم تحديد أعداد بعد. ومن غير المعروف عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مخطوف. من المرجح أن عدد المحررين الفلسطينيين سيرتفع بشكل كبير في مراحل الصفقة النهائية. يبدو أن نتنياهو ما يزال يستطيع الوفاء بوعوده التي أطلقها في هذا الأسبوع، لا لوقف شامل للحرب ولا لإطلاق سراح آلاف المخربين، على الأقل في هذه المرحلة. ولكن استمرار تطبيق الصفقة سيفاقم صعوبته السياسية في الجناح اليميني في الحكومة، وأيضا بالنسبة لعدد من ناخبيه.
في الخلفية هو يكافح ضد التهديد السياسي. رغم أن رئيس الحكومة يواصل مغازلة فكرة صفقة سياسية كبيرة، تشمل التطبيع مع السعودية ولكن تنطوي أيضا على إخطار من ناحيته. توماس فريدمان، الصحفي المقرب جدا من الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدر أمس في "نيويورك تايمز" بأن الإدارة الأميركية يمكن أن تعرض في الفترة القريبة عقيدة جديدة للشرق الأوسط، أساسها الدفع قدما بإقامة الدولة الفلسطينية وحلف دفاع مع السعودية (الى جانب التطبيع بين السعودية وإسرائيل) و"الصمود" أمام إيران. ما احتمالية الدفع قدما بمثل هذه المبادرة، بموافقة إسرائيل، بما أن نتنياهو يوجد في الحكم؟. يبدو أن هذه الاحتمالية ضعيفة جدا.
نتنياهو يأمل بأن يجتاز بسلام دورة الكنيست الشتوية التي ستنتهي بعد شهرين تقريبا من دون أي هزة تدمر ائتلاف الحرب. أسلوب البقاء الذي يتبعه قائم على نثر الوعود المتناقضة ونشر الضباب بشكل دائم حول نواياه. كلما اقترب موعد اتخاذ قرار حاسم بشأن صفقة المخطوفين فإن الضغط في الشارع والحكومة يزداد، ويصعب عليه أكثر تحقيق أهدافه.
بين جنين وغزة
إلى جانب استمرار القتال في خانيونس، فإن الجيش الإسرائيلي عاد لمهاجمة في هذا الأسبوع شمال القطاع، لا سيما وسط وغرب مدينة غزة. الاقتحام البري هناك الذي قتل فيه عشرات مسلحي حماس كان من أجل القضاء على محاولة حماس إحياء نشاطاتها العسكرية وسيطرتها المدنية في المناطق التي خفف فيها الجيش الإسرائيلي من تواجده.
للمفارقة، هذه العملية تشير الى محدودية جهود إسرائيل وإلى ضعف حماس أيضا. أولا، عندما يقوم الجيش الإسرائيلي بتقليص قواته في بعض المناطق، في ظل غياب أي تحرك سياسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، فإن حماس تكون مستعجلة للعودة اليها. ثانيا، القوة العسكرية لحماس محدودة حاليا بدرجة كبيرة. بالنسبة لحماس، الهجوم في الشمال كان الجيش الإسرائيلي يحتاج فقط الى اثنين من الطواقم اللوائية القتالية في المكان الذي استخدم فيه فرقتين، مع دعم سلاح الجو. هذه هي الصيغة التي تخطط لها رئاسة الأركان للسنة المقبلة: هجمات مركزة ومحدودة ضد أهداف حماس المتبقية وفي الأماكن التي ستحاول فيها إعادة فرض سيطرتها.
في هذه الأثناء، المقاومة التي يواجهها الجيش الإسرائيلي تذكر بما يحدث في مدن شمال الضفة الغربية، جنين ونابلس وطولكرم، أكثر مما تذكر بالوضع الذي ساد في القطاع في بداية الحرب. السؤال هو هل يمكن الحفاظ على مثل هذه النشاطات لفترة طويلة، وفي الوقت نفسه مواصلة إضعاف قوة حماس. وقف طويل لإطلاق النار يمكن أن يكون مناقضا لذلك.
في القسم الجنوبي للقطاع يتعزز الحصار حول خانيونس. الفرقة 98 قامت في هذا الأسبوع بمحاصرة المدينة من الجنوب والغرب، وقامت بإدخال القوات الى مخيم اللاجئين الكبير في غرب المدينة. قائد الفرقة العميد دان غولدبوس وصف "قتال متزامن، فوق الأرض وتحتها أيضا في الأنفاق". الجيش الإسرائيلي، خلافا لخططه السابقة، يقوم بإدخال المقاتلين الى الأنفاق، حيث يتم تمشيطها وتطهيرها قبل تدميرها بالمواد المتفجرة.
التحدي الصعب للقتال في منطقة مكتظة، يوجد فيها سكان وأنفاق، والجهود المبذولة للعثور على إشارات استخبارية تشير الى وجود مخطوفين، تقتضي العمل المتلازم مع وحدات خاصة، بما في ذلك دورية هيئة الأركان، شلداغ، الكوماندو البحري ووحدة يهلوم التابعة لسلاح الهندسة. للمرة الأولى تندمج سرايا من هذه الوحدات في داخل الطواقم الحربية اللوائية، وهي عملية تعد نجاحا عملياتيا كبيرا رغم أنها جبت خسائر استثنائية لجزء من الوحدات.
مراسل "أخبار 12" رافق في هذا الأسبوع قوة نظامية للمظليين في خانيونس. وعندما سأل الجنود ما هو بالنسبة لهم هدف الحرب، كان الجواب واحد، وهو إعادة المخطوفين. من غير المؤكد أن هذا هو ما كان يرغب نتنياهو في سماعه، وأقل منه رغبة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

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