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ضربات أميركية ضد أهداف للحوثيين باليمن

2/2/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أميركي قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".
وقبل ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فوق البحر الأحمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن وكان في طريقه إلى إسرائيل.
من جانبه، أكد المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أنهم نفذوا "عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش" (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بـ"مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة".

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