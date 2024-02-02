ضربات أميركية ضد أهداف للحوثيين باليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أميركي قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".
وقبل ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فوق البحر الأحمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن وكان في طريقه إلى إسرائيل.
من جانبه، أكد المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أنهم نفذوا "عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش" (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بـ"مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة".
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