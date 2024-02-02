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القيادة الوسطى الأميركية: تم شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفا بالعراق وسوريا

2/2/2024 11:20:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها شنت غارات جوية على أكثر من 85 موقعا في العراق وسوريا، وأكدت أنها استهدفت فيلق القدس الإيراني والمليشيات التابعة له.
وأوضحت أن الضربات الجوية نفذتها طائرات انطلقت من الولايات المتحدة واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأشارت إلى أن المنشآت المستهدفة هي "مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات".

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