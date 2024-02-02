القيادة الوسطى الأميركية: تم شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفا بالعراق وسوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها شنت غارات جوية على أكثر من 85 موقعا في العراق وسوريا، وأكدت أنها استهدفت فيلق القدس الإيراني والمليشيات التابعة له.
وأوضحت أن الضربات الجوية نفذتها طائرات انطلقت من الولايات المتحدة واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأشارت إلى أن المنشآت المستهدفة هي "مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات".
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