بايدن: ردنا على الهجمات سيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت في العراق وسوريا تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية.
وأضاف أن الرد سيستمر.
وقال بايدن في بيان "ردنا بدأ اليوم. وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها".
وتابع "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم. لكن دعوا كل من قد لإلحاق الضرر بنا أن يعلم ما يلي: إذا تسببت في ضرر للأمريكيين فسوف نرد".
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