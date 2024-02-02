وزير الدفاع الأميركي يصدر بيانا حول الغارات الجوية الأخيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الغارات الجوية استهدفت فيلق القدس والميليشيات المرتبطة به
وأضاف في بيان له أن قواتنا شنت اليوم ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا.
وبين بأن الرئيس بايدن أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له.
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