تفاصيل ضرب واشنطن 85 هدفا بسوريا والعراق

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن قوات بلاده ضربت -بتوجيه منه- منشآت في العراق وسوريا ردا على استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، مؤكدا أن هذه الضربات ستستمر.وقال بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، وأضاف أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم"، لكنه تابع قائلا "ليعلم كل من قد يسعون لإلحاق الأذى بنا أننا سنرد".من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن قواتهم نفذت ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، واستهدفت فيلق القدس الإيراني و"المليشيات المرتبطة به".وأضاف أن بايدن أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له، حسب وصفه.وذكرت القيادة الوسطى الأميركية أن الضربات نفذت بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.وأضافت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيّرات.في تلك الأثناء، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 10 عناصر من "القوات الحليفة" وإصابة 18 آخرين جراء الضربات الأميركية على مناطق حدودية مع العراق، وأشارت وسائل إعلام كردية سورية أن بين القتلى عراقيين.وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات للرد على هجوم الأردن الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.وأكد المسؤول الأميركي بدء الضربات التي توعدت بها إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعيد ورود أنباء عن غارات استهدفت مجموعات مسلحة في ريف مدينتي الميادين والبوكمال شرقي محافظة دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.من جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أن الضربات الأميركية كانت من منصات متعددة، وأنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.وكذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أنه سيتم توجيه ضربات أخرى خلال الأيام المقبلة وقد يتسع نطاقها ليشمل منشآت ومليشيات أخرى.وكانت مصادر قالت للجزيرة إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين، مشيرة إلى أن القصف شمل منطقتي الحيدرية والشبلي.كما قال مصدر محلي إن غارات وقعت في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.من جهتها، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.وكانت هذه القاعدة تعرضت مرارا لهجمات من فصائل مسلحة توصف بأنها مدعومة من إيران.وفي العراق، قال مصدر أمني إن القصف استهدف مقار لفصائل الحشد الشعبي في قضاء القائم على الحدود السورية.في الوقت نفسه، قال مصدر في "المقاومة الإسلامية في العراق" للجزيرة إن 6 ضربات أميركية وقعت داخل العراق، واستهدفت مستودعا للأسلحة ومواقع انطلقت منها صواريخ ومسيّرات لضرب قواعد أميركية.واستهدف القصف أيضا مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي في عكاشات غربي العراق، وفقا للمصدر.وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إن الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق.وفي السياق، نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن الرد العسكري على مقتل الجنود قد يستمر على مدى أيام أو أسابيع.وأضاف المسؤولون أن العملية المقبلة ستكون أقوى رد لبايدن على المليشيات التي شنت أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

البيت الأبيض: الرد الأميركي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة



المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي:

قواتنا شنت ضربات على 3 منشآت في العراق و4 منشآت في سوريا.

نعتقد أن الضربات كانت ناجحة ولا نعلم عدد المسلحين الذين قد قتلوا أو أصيبوا.

أخبرنا الجانب العراقي بشكل مسبق بالضربات.

الضربات استهدفت مراكز القيادة ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار وإمداد الذخيرة وغيرها.

الأهداف التي اخترناها تستخدم من الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية له.

الطائرات الأميركية لم يصبها ضرر.

الرد الأمريكي بدأ الليلة ولن ينتهي الليلة وهناك إجراءات إضافية سنتخذها لوضع حد للهجمات ضد قواتنا.

لا نسعى إلى الصراع مع إيران أو في الشرق الأوسط ولكننا لن نتردد في الدفاع عن قواتنا.

لم نتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن.