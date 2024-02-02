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الأمم المتحدة: مدينة رفح أشبه بـطنجرة ضغط من اليأس

2/2/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن مخاوفها من تدهور الأوضاع جنوب قطاع غزة، قائلة، إن ارتفاع عدد الباحثين عن الأمان في رفح جعل من المدينة أشبه بـ"طنجرة ضغط من اليأس".
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن قلقه العميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية في خان يونس، الذي أدى إلى زيادة أعداد المتجهين جنوبا إلى رفح في الأيام الأخيرة.
وقال المتحدث باسم أوتشا في جنيف ينس لاركي، إن "معظمهم يعيشون في مبان مؤقتة أو خيام أو في العراء".
ووصف رفح بأنها: "بمثابة طنجرة ضغط من اليأس، ونحن نخشى مما سيأتي بعد ذلك".
وبحسب لاركي: "تتعرض مدينة خان يونس أيضا لهجمات متزايدة، ومن المثير للصدمة أن نسمع عن القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات؛ مما يعرض للخطر سلامة الطاقم الطبي والجرحى والمرضى، بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين يبحثون عن ملجأ هناك".
الهلال الأحمر الفلسطيني قال الخميس: "إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، ساحات مستشفى الأمل، للمرة الثالثة، وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها، قبل أن تنسحب لاحقا".
ويشن جيش الاحتلال منذ الاثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات الموجودة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، مما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد شدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.
وأشار لاركي إلى أن شركاء مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجالي الغذاء والأمن أفادوا بأن نصف إجمالي المساعدات الغذائية المقدمة في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي تم توزيعها في رفح؛ مما يعكس تركز السكان هناك.
وعن توجه الناس جنوبا، تساءل لاركي: "هل هم آمنون حقا؟ كلا. لا مكان آمنا في غزة، ولا في رفح أيضا".
وأضاف: "في كل أسبوع نعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أسوأ" متابعا "إنه يزداد سوءا".
وبدأت إسرائيل حربا على القطاع المحاصر في 7 تشرين الأول الماضي راح استشهد خلالها 27131 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
والأسبوع الماضي، دعت محكمة العدل الدوليّة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسيطرة على كلّ معابر دخول المساعدات الدوليّة إلى قطاع غزّة الذي تفرض عليه حصارا تاما، إلى اتخاذ "خطوات فوريّة" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانيّة التي يحتاجها الفلسطينيّون بشكل عاجل".
وأكد لاركي أنه في الأسابيع الأخيرة: "لم ألحظ أي تحسن على الإطلاق في الوضع الإنساني في أي مكان بقطاع غزة".

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