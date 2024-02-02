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تدمير 30% من غزة خلال العدوان

2/2/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرتْ صورٌ التقطتْها أقمارٌ صناعيّةٌ وحلّلها مركزٌ تابعٌ للأمم المتحدة أنَّ 30 بالمئة من المباني في قطاع غزةَ دُمّرت كُليًا أو جزئيًّا خلال الهجوم الإسرائيليّ على القطاع الفلسطينيّ المكتظّ بالسكان.

وأطلقت إسرائيلُ عدوانًا عسكريًّا غاشمًا في السابع من أكتوبر.
وذكرت السلطاتُ الصحيّةُ في القطاع أنّ أكثرَ من 27 ألفَ فلسطيني استُشهدوا جرَّاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي، الذي أدَّى كذلك إلى تدمير أحياء بأكملها في القطاع، بما يشمل الكثيرَ من منشآت البنية التحتية المدنية.
وقالَ مركزُ الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات): ((تضرَّر 69147 مبنى إجمالًا، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة)).
وأضافَ المركزُ: إنَّ 22131 من مباني القطاع الفلسطينيّ دُمّرت، بالإضافة إلى 14066 مبنى آخر تعرض لأضرار بالغة و32950 لأضرار مُتوسطة. واستعان المركزُ بصور الأقمار الصناعية المُلتقطة في الفترة من السادس إلى السابع من يناير، وقارنها بستّ مجموعات أخرى من الصور يعود تاريخ بعضِها إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي.
وذكر المركز أنَّ أكبر حجم للأضرار كان في مدينتَي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق.
وتعرَّض 10280 مبنى لأضرار في غزة و11894 في خان يونس، مقارنة بالتحليل السابق الذي أجراه المركز استنادًا إلى صور ملتقطة في 26 نوفمبر. وأظهر التحليل أيضًا تضرر نحو 93800 وَحدة سكنية في قطاع غزة.

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