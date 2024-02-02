البرازيل وسوريا تبحثان التعاون بين الكُتَّاب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

دمشق – التبادل وتعزيز العلاقات الفكرية والثقافية بين الكُتَّاب السوريين والبرازيليين، كان موضوع اللقاء الذي جمع كل من رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب، محمد الحوراني، والسفير البرازيلي لدى دمشق، أندريه سانتوس. حيث كانت وكالة الأنباء الرسمية السورية – الوكالة العربية السورية للأنباء قد نشرت هذا الخبر. الصورة أعلاه لمعرض للكتب في سوريا.

شهد اللقاء مناقشات حول التبادل الفكري والأدبي.

وتحدث الحوراني حول ضرورة تفعيل التعاون الثقافي بين السوريين والبرازيليين ونشر ترجمات لمؤلفات الكُتَّاب من كلا البلدين. ووفقاً لوكالة الأنباء العربية السورية، فقد اقترح السفير البرازيلي عقد منتدى حول مؤلفات الكُتَّاب السوريين في جامعة برازيليا.

وأضاف سانتوس، وفقاً لوكالة الأنباء العربية السورية – سانا قائلاً:“إن هذه الزيارة تعتبر بداية لتأسيس عمل مشترك في التبادل الثقافي والأدبي والفكري. واتفق الطرفان على بدء تعاون ثقافي لنشر وترجمة الكتب. وفي هذا الصدد قام اتحاد الكتاب العرب بتكليف المترجم منير الرفاعي بمتابعة هذا الموضوع مع السفارة البرازيلية في دمشق.

©Muhammed Said/Anadolu Agency/AFP سانا