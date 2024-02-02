البرازيل وسوريا تبحثان التعاون بين الكُتَّاب

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
...
دمشق – التبادل وتعزيز العلاقات الفكرية والثقافية بين الكُتَّاب السوريين والبرازيليين، كان موضوع اللقاء الذي جمع كل من رئيس اتحاد الكُتَّاب العرب، محمد الحوراني، والسفير البرازيلي لدى دمشق، أندريه سانتوس. حيث كانت وكالة الأنباء الرسمية السورية – الوكالة العربية السورية للأنباء قد نشرت هذا الخبر. الصورة أعلاه لمعرض للكتب في سوريا.
شهد اللقاء مناقشات حول التبادل الفكري والأدبي.
وتحدث الحوراني حول ضرورة تفعيل التعاون الثقافي بين السوريين والبرازيليين ونشر ترجمات لمؤلفات الكُتَّاب من كلا البلدين. ووفقاً لوكالة الأنباء العربية السورية، فقد اقترح السفير البرازيلي عقد منتدى حول مؤلفات الكُتَّاب السوريين في جامعة برازيليا.
وأضاف سانتوس، وفقاً لوكالة الأنباء العربية السورية – سانا قائلاً:“إن هذه الزيارة تعتبر بداية لتأسيس عمل مشترك في التبادل الثقافي والأدبي والفكري. واتفق الطرفان على بدء تعاون ثقافي لنشر وترجمة الكتب. وفي هذا الصدد قام اتحاد الكتاب العرب بتكليف المترجم منير الرفاعي بمتابعة هذا الموضوع مع السفارة البرازيلية في دمشق.
©Muhammed Said/Anadolu Agency/AFP
سانا
MENAFN02022024000213011057ID1107804083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.