البرازيل ـ 514 مليون ريال برازيلي للاستثمار في إنتاج النفط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – من المتوقع أن تتسلم البرازيل إجمالي 514 مليار دولار على شكل استثمارات في انتاج النفط والغاز الطبيعي في العقود الحالية الاستكشافية للقطاع في الفترة ما بين العامين 2024 و2028. البيانات هي تحديث للمعلومات المتعلقة بالعقود المعمول بها في البلاد، والتي نشرتها الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP).

ومن إجمالي الاستثمارات المخطط لها، تبرز حقول أو أحواض سانتوس، بنسبة 61٪، وكامبوس بنسبة 28٪. ومن المتوقع في هذه الفترة أن يبلغ متوسط حجم الإنتاج 667 ألف متر مكعب من النفط يومياً (أي 4.195 مليون برميل يومياً) و209 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. كما يقدم التقرير توقعات للأنشطة التي يتعين على مشغلي الحقول القيام بها، بما في ذلك حفر 1700 بئر منتجة.

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