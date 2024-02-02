البرازيل ـ 514 مليون ريال برازيلي للاستثمار في إنتاج النفط

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – من المتوقع أن تتسلم البرازيل إجمالي 514 مليار دولار على شكل استثمارات في انتاج النفط والغاز الطبيعي في العقود الحالية الاستكشافية للقطاع في الفترة ما بين العامين 2024 و2028. البيانات هي تحديث للمعلومات المتعلقة بالعقود المعمول بها في البلاد، والتي نشرتها الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP).
ومن إجمالي الاستثمارات المخطط لها، تبرز حقول أو أحواض سانتوس، بنسبة 61٪، وكامبوس بنسبة 28٪. ومن المتوقع في هذه الفترة أن يبلغ متوسط حجم الإنتاج 667 ألف متر مكعب من النفط يومياً (أي 4.195 مليون برميل يومياً) و209 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. كما يقدم التقرير توقعات للأنشطة التي يتعين على مشغلي الحقول القيام بها، بما في ذلك حفر 1700 بئر منتجة.
خبر صحفي
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