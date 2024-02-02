خبرني : 3 رصاصات مقابل فعل نبيل.. جريمة مرعبة تهز تركيا - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يكن سائق سيارة الأجرة التركي، أوغوز إرجه (44 عاما) يدري أن المعروف وفعل الخير الذي قدمه للشاب المقنع، دليل أيصال، بعد منتصف الليل سيكون بمثابة طُعم غادر سيفقده حياته على الفور.

وبعدما توقف له في إحدى شوارع مدينة إزمير التركية وأقله بسيارته في المقعد الخلفي، شفقة عليه بسبب الجو البارد سرعان ما أشهر الشاب القاتل (19 عاما) مسدسه، مطلقا 3 رصاصات على جسد إرجه.

ووثقت تسجيلات الكاميرا الخاصة بسيارة الأجرة التي يقودها الضحية مشهدا صادما وشنيعا وأثارت حالة استياء كبيرة في الشارع التركي، وليس في إزمير فحسب.

التسجيلات أظهرت كيف أطلق القاتل الرصاصات من الخلف، قبل أن ينتقل إلى جانب الضحية، ليتأكد من مقتله، وليسرق هاتفه النقال وما وضعه في ملابسه وداخل جيوب السيارة من نقود.

وأظهرت أيضا إقدام الشاب على صفع وجه إرجه وهو أب لطفلين، وترديده عبارة : "لا يجب أن تثق ببعض الناس!".

وذكرت وسائل إعلام تركية، بينها موقع "خبر تورك" أن السلطات في إزمير تمكنت من إلقاء القبض على الجاني في عملية استمرت 6 ساعات، وبعد فحص كاميرات المراقبة في الشوارع وتلك المثبتة داخل سيارة الأجرة.

ومع ذلك ورغم إلقاء القبض عليه لم تتبدد حتى الآن مشاعر الحزن والغضب داخل المواطنين الأتراك، وهو ما انعكس في حديثهم لوسائل الإعلام وتعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إفادته للشرطة قال الجاني بحسب ما نقلت وكالة "DHA" يوم الجمعة: "أثناء تواجدي في السيارة خطرت في ذهني فجأة فكرة السرقة وقمت بتنفيذ الفعل".

وعُلم أنه كرر نفس التصريح في المحكمة، قائلا من جانب آخر أيضا "إنه نادم"، وفق "خبر تورك".

وتم إرسال جثة أوغوز إرجه الذي توفي في المستشفى حيث كان يعالج إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير بعد فحص المدعي العام.



ونشرت وسائل إعلام تسجيلا مصورا أظهر 250 سائق سيارة وهم يرافقون السيارة التي تقل النعش، خلال طريقها إلى المشرحة.

السائقون أطلقوا أبواق سياراتهم، ونقلت وسائل إعلام أخرى عن البعض منهم استنكارهم لـ"الجريمة البشعة التي حصلت رغم المعروف وفعل الخير الذي أبداه السائق إرجه".

وقال أصلان كوكالار، أحد جيران الضحية: "صديقي وجاري إرجه كان هادئا ولم يؤذِ أحدا بحياته".

وأضاف أن القاتل وبعد تنفيذ جريمته اتصل بابنة السائق وقال لها: "والدك سيموت بسبب نزيف الدم. اتصلي بالإسعاف".



وأوضح سائقون من رفاق السائق الضحية أن 3 سيارات أجرة لم تتوقف للقاتل لأنه كان يرتدي قناعا طبيا على وجهه، وأن إرجه أقدم على ذلك "خشية عليه من البرد".

وأضاف أوكتار كاراكوج، أحد أصدقاء سائق سيارة الأجرة كما نقلت عنه وكالة "إخلاص": "يجب إيجاد حل. كسائقي سيارات أجرة، لا يمكننا معرفة من لديه نوايا حسنة ومن لديه نوايا سيئة".

وتابع:

"يجب إيجاد حل لهذا الأمر. نريد أن نكون محميين".





** "مطالب بالإعدام"

وفي تصريح للصحفيين أمام معهد الطب الشرعي في إزمير، أعرب رئيس غرفة السائقين وتجار السيارات في إزمير، جليل أنيك، عن تعازيه لعائلة إرجه وأقاربه.

وقال أنيك بحسب موقع "خبر تورك": "لقد أصبح من الواضح مرة أخرى مدى أهمية الكاميرا في هذا الحادث. أقدم تعازي لجميع أصدقائنا السائقين. هدفنا الوحيد وأمنيتنا الوحيدة هي أن ينال المشتبه به العقوبة اللازمة".

وكتب نائب مدينة بورصة عن "حزب الحركة القومية"، مدحت وهاب أوغلو عبر"إكس": "أنت أيها القاتل الدنيء لم تقتل أوغوز إرجه ولكنك قتلت الخير والإنسانية".

وأضاف: "سائق التاكسي أوغوز إرجه، الذي قُتل على يد الوغد الذي استقل سيارة الأجرة حتى لا يصاب بالبرد في الشارع فقد حياته".

وقال الصحفي التركي، إرسين تشيليك عبر"إكس": "ينبغي للبرلمان الآن أن يضع على جدول أعماله التعديل الدستوري الذي من شأنه أن يفرض عقوبة الإعدام".

وتابع: "ينبغي تحديد النطاق والإطار وإعادة عقوبة الإعدام عن طريق الاستفتاء. ينبغي أن يكون مقتل أوغوز إرجه على يد دليل أيصال نقطة تحول".

وكانت الحكومة التركية قد طرحت في السنوات السابقة فكرة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتورطين في جرائم القتل، بما فيها تلك التي تذهب ضحيتها النساء، لكن هذا الطرح الحكومي في مواجهة الظاهرة لم يلق ترحيبا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي عام 2003 كانت تركيا قد ألغت رسميا تطبيق عقوبة الإعدام، بضغط من الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط ذلك ضمن جملة من الشروط الأخرى، لقبول انضمام أنقرة إلى الأسرة الأوروبية.



