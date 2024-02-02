خبرني : استقالة محافظة البنك المركزي التركي بعد 9 أشهر من توليها المنصب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت حفيظة جاي إركان استقالتها من منصب محافظ البنك المركزي في تركيا، بعد 9 أشهر من توليها المنصب.

وذكرت الجريدة الرسمية، الجمعة، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عين نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان محافظا جديدا للبنك بعد استقالة إركان.

وجاء إعلان الاستقالة عبر بيان نشرته إركان في حسابها الشخصي في موقع التواصل "إكس"، مساء الجمعة.

وقالت: "لقد طلبت من رئيسنا الموقر العفو عن واجبي الذي كنت أقوم به بشرف منذ اليوم الأول".

وأضافت: "أود أن أعرب عن امتناني لرئيسنا الموقر الذي أعطاني الفرصة لخدمة بلدي وأمتي والذي لم يحجب دعمه أبدا طوال فترة ولايتي".



وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك في بيان إن "القرار الذي اتخذته رئيسة البنك المركزي السابقة شخصي تماما ووفقا لتقديرها الخاص".

وأضاف: "أنا أحترم هذا القرار وأشكرها على جهودها القيمة".



وإركان هي أحد أركان الفريق الاقتصادي الذي عينه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو 2023.

وكانت هي أول امرأة يتم تنصيبها في هذا المنصب، وخامس المحافظين الذين تم تعيينهم في تركيا للبنك المركزي، خلال 5 سنوات.

وقالت وكالة فرانس إن استقالة إركان جاءت على خلفية فضيحة إعلامية تتهمها بمنح مزايا لعائلتها في المؤسسة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي اتهمت موظفة سابقة في البنك المركزي التركي الحاكمة حفيظة غاية إركان، بمنح مزايا لعائلتها داخل المؤسسة، وفق ما نقلت وسائل إعلام، الأمر الذي نفته المسؤولة.

وذكرت الصحف التركية أنه تم تخصيص مكتب وسيارة خدمة وحراس شخصيين لوالد الحاكمة، إيرول إركان، الذي "لا يجرؤ أحد على معارضته".

وأكدت بصرة بوزكورت، وهي موظفة سابقة في البنك لصحيفة "سوزجو" القريبة من المعارضة هذا الأسبوع "طُردت بأمر من والدها. (...) هناك مقاطع فيديو تظهره يأتي كل يوم إلى البنك بسيارة الشركة، ويعطي الأوامر للموظفين وهو لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك".

وطُردت بوزكورت بناء على أمر من والد الحاكمة الذي لا يشغل أي منصب رسمي في البنك، لأنها رفضت العمل خارج أوقات الدوام، وفق ما ذكرت سوزجو التي نشرت نسخة من الشكوى التي تقول بوزكورت إنها أرسلتها إلى الرئاسة التركية.

ورفضت أركان في حينها هذه الاتهامات منددة بـ"معلومات منافية للواقع ومتعمدة وقد تشوه سمعة مصرفنا".

