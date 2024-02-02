خبرني : انفجارات بقاعدة أميركية بدير الزور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.
وقالت مصادر
إن قصفا جويا يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.
وأضافت المصادر أن غارات من قبل طيران مجهول استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور.
وذكرت مصادر محلية أيضا أن هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.
ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.
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