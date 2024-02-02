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خبرني : انفجارات بقاعدة أميركية بدير الزور

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات قوية في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وقالت مصادر
إن قصفا جويا يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

وأضافت المصادر أن غارات من قبل طيران مجهول استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أيضا أن هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

ونقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.

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