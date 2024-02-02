خبرني : قتلى مع بدء ضربات أميركية على سوريا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي تأكيده "بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على الهجوم الذي وقع قرب الحدود الأردنية".
أما قناة "فوكس نيوز" فنقلت عن مسؤول دفاعي قوله إن الضربات الأميركية في سوريا كانت من منصات متعددة، وإنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.
وأعلنت وسائل إعلام سورية مقتل 3 عناصر من "مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية" بقصف جوي في ريف الميادين بدير الزور.
وكانت
مصادر محلية قد قالت لقناة الجزيرة إن قصفا جويا من قبل طيران مجهول يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.
وذكرت مصادر محلية أيضا أن هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.
وقبل قليل، ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات قوية سُمع في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.
MENAFN02022024000151011027ID1107803957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.