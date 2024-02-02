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خبرني : قتلى مع بدء ضربات أميركية على سوريا

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول أميركي تأكيده "بدء ضربات أميركية في سوريا ردا على الهجوم الذي وقع قرب الحدود الأردنية".

أما قناة "فوكس نيوز" فنقلت عن مسؤول دفاعي قوله إن الضربات الأميركية في سوريا كانت من منصات متعددة، وإنها بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.

وأعلنت وسائل إعلام سورية مقتل 3 عناصر من "مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية" بقصف جوي في ريف الميادين بدير الزور.

وكانت
مصادر محلية قد قالت لقناة الجزيرة إن قصفا جويا من قبل طيران مجهول يستهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أيضا أن هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وقبل قليل، ذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي انفجارات قوية سُمع في القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.

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