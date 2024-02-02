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خبرني : ضربات أميركية ضد أهداف للحوثيين باليمن

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أميركي قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".

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