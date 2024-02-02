خبرني : ضربات أميركية ضد أهداف للحوثيين باليمن

خبرني : ضربات أميركية ضد أهداف للحوثيين باليمن
التاريخ
2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أميركي قوله إنه تم "شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين".
MENAFN02022024000151011027ID1107803956
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.