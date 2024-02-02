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خبرني : موعد وتفاصيل مواجهة النشامى وكوريا في نصف نهائي آسيا

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حجز منتخبا النشامى و"الشمشون" الكوري الجنوبي أولى بطاقتي نصف نهائي كأس آسيا بتغلبهما الجمعة على نظريهما الطاجاكستاني والاسترالي.

وفاز الأردن، على طاجيكستان 1-0، في الدور ربع النهائي، فيما اجتازت كوريا الجنوبية أستراليا بنتيجة 2-1، في ذات الدور.

وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.


** تفاصيل نصف النهائي :

وسيقام النصف النهائي الأول بين الأردن وكوريا يوم الثلاثاء 6 شباط 2024

وسيقام اللقاء في الساعة 6:00 مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمان على استاد أحمد بن علي المونديالي.


** القنوات
الناقلة :

Alkass EXTRA
1+2

SSC 1

Al-Rabiaa Iraq

Abu Dhabi Sports Asia 1

beIN ASIAN CUP
1 + 2 + 3

MENAFN02022024000151011027ID1107803955

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