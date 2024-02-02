خبرني : الكونغو تقلب الطاولة على غينيا.. وتبلغ نصف نهائي الكان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- نجح منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوصول إلى نصف النهائي منهياً مغامرة نظيره الغيني في المسابقة.
وانتصر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على منتخب غينيا 3-1 يوم الجمعة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز.
وبات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي بعد منتخب نيجيريا الذي تغلّب على منتخب أنغولا الجمعة أيضاً.
وكان الفريق الخاسر هو البادئ بالتسجيل بفضل بايو من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين قبل أن يعدل مبمبا بعد سبع دقائق فقط.
وأهدى ويسا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التقدم لأول مرة في الدقيقة السابعة والستين ومن ثم أضاف ماسواكا هدف الحسم في الدقيقة الثانية والثمانين.
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