خبرني : الكونغو تقلب الطاولة على غينيا.. وتبلغ نصف نهائي الكان

MENAFN - Khaberni) خبرني- نجح منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوصول إلى نصف النهائي منهياً مغامرة نظيره الغيني في المسابقة.

وانتصر منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على منتخب غينيا 3-1 يوم الجمعة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز.

وبات منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي بعد منتخب نيجيريا الذي تغلّب على منتخب أنغولا الجمعة أيضاً.

وكان الفريق الخاسر هو البادئ بالتسجيل بفضل بايو من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين قبل أن يعدل مبمبا بعد سبع دقائق فقط.

وأهدى ويسا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التقدم لأول مرة في الدقيقة السابعة والستين ومن ثم أضاف ماسواكا هدف الحسم في الدقيقة الثانية والثمانين.

