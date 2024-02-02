خبرني : دمشق: معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي أخليت سابقا

خبرني : دمشق: معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي أخليت سابقا
التاريخ
2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- أكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي كانت قد أخليت بالكامل.
وتحدث التلفزيون السوري في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الأميركية على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.
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