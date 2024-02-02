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خبرني : دمشق: معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي أخليت سابقا

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أكدت وسائل إعلام سورية رسمية أن معظم المواقع التي استهدفها القصف الأميركي كانت قد أخليت بالكامل.

وتحدث التلفزيون السوري في وقت سابق عن سقوط قتلى وجرحى جراء الغارات الأميركية على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية.

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