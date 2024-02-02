خبرني : كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين "متطرفين" في الضفة الغربية.
وأضاف في تصريح صحفي
"نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".
ويأتي تصريح ترودو، غداة إقرار الولايات المتحدة عقوبات بحق أربعة إسرائيليين، متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات أميركية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سبق وأن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين والضالعين في أعمال العنف.
وقتل مستوطنون إسرائيليون ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023 ما جعله "أكثر السنوات عنفا" على صعيد هجمات المستوطنين بحسب منظمة ييش دين للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفق وكالة فرانس برس.
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