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خبرني : كندا تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين "متطرفين" في الضفة الغربية.

وأضاف في تصريح صحفي
"نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية".

ويأتي تصريح ترودو، غداة إقرار الولايات المتحدة عقوبات بحق أربعة إسرائيليين، متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات أميركية على مستوطنين لكن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سبق وأن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين والضالعين في أعمال العنف.

وقتل مستوطنون إسرائيليون ما لا يقل عن عشرة فلسطينيين وأحرقوا عشرات المنازل في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2023 ما جعله "أكثر السنوات عنفا" على صعيد هجمات المستوطنين بحسب منظمة ييش دين للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفق وكالة فرانس برس.

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